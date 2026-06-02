華使館：就中國公民柬埔寨遇害 敦促柬方全力偵辦
撰文：蕭通
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中國駐柬埔寨大使館6月1日發布消息說，使館已敦促柬方全力偵辦近日發生的中國公民遇害案件。新華社報道，柬埔寨金邊市5月30日發現一具中國公民遺體，經警方鑑定，死因為謀殺。駐柬使館已與死者家屬建立聯繫，將密切跟蹤案件進展，持續敦促柬方全力偵辦。據當地媒體報道，一名在當地經營房地產的53歲中國籍商人，日前遭擄走殺害。
新華社報道，金邊市發現該具中國公民遺體後，中國駐柬使館對此高度重視，第一時間向柬警方核實情況，並分別與柬政府、警察總署和金邊市警察局跟進，敦促柬方盡快查明案件真相，全力緝捕犯罪嫌疑人，依法嚴懲兇犯，切實維護中國公民生命財產安全。
報道指出，柬有關部門表示高度關注此案，正全力推進案件偵辦工作。不過，報道中未詳細交代案情。
據《柬中時報》報道，家住金邊市的53歲中國籍男子楊偉新（Yang Weixin，音譯），5月29日深夜在公寓停車場被3名身份不明男子強行帶走，隨後商人妻子被勒索200萬美元（約1565萬港幣）。
5月30日，該商人被發現陳屍於一輛棄置在空地的私家車內。當地警方已將案件列作嚴重刑事命案，正全力追緝涉案兇徒。
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