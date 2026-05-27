傳珠海知名商圈爆斬人案　男子浴血倒地　兇徒悠閒離開被捕｜有片

5月25日下午，珠海市香洲區華發商都發生疑似斬人事件。網上流傳片影片顯示，一名男子雙手抱頭，步態蹣跚，疑似後腦中刀，不多時便全身浴血倒地不起。而兇徒則疑似手持菜刀，狀甚悠閒離開現場。警方當場將兇徒逮捕，目前，尚未有通報指明兇徒作案動機以及現場傷亡情況。



網上流傳的影片顯示，一名身穿黑衣短褲的男子渾身鮮血淋漓，他手捂後腦，走到廣場上後便一頭栽倒，不多時便一動不動。（影片截圖）

網上流傳的影片顯示，一名身穿黑衣短褲的男子渾身鮮血淋漓，他手捂後腦，走到廣場上後便一頭栽倒，不多時便一動不動。（影片截圖）

疑兇將手中的兇器丟棄在路邊，但沒多久便被到場的警方逮捕。（影片截圖）

事發於珠海市香洲區華發商都，為當地一處知名大型商圈。網上流傳的影片顯示，一名身穿黑衣短褲的男子渾身鮮血淋漓，他手捂後腦，走到廣場上後便一頭栽倒，不多時便一動不動。隨後，到場的公安在他身上蓋上一塊布。

另一則影片顯示，一旁一名疑似兇徒的男子，手持菜刀，沒有絲毫驚慌逃竄的跡象，而是如同散步般離開案發現場，期間，他順手將手中的凶器丟棄在路邊，但沒多久便被警方逮捕。

有網絡消息指出，該兇徒是尋仇斬人，並稱受傷男子已經當場死亡，目前，珠海警方尚未發佈警情通報，尚不清楚傷亡與兇徒的作案動機。