01直擊｜蓮塘口岸至西貢直通巴受歡迎　海南客挑戰麥理浩徑全程

近年五一黃金周期間，有不少內地客會選擇到香港行山。《香港01》記者今日（4月30日）試搭深圳旅行社推出的口岸巴士，從口岸可直達麥理浩徑行山起點。有來自三亞的背包客表示，計劃在香港遊玩5天，其中4日用於挑戰麥理浩徑全程。而多位乘客表示，選擇直通巴的原因是方便省心、不用換乘。



乘客排隊上車。（盛昀 攝）

浪茄灣。（盛昀 攝）

直通巴體驗

以往內地遊客到香港行麥理浩徑，多在口岸換乘地鐵或巴士，也有人相約搭的士。不過隨着越來越多人至香港行山，近年已有旅行社推出了口岸到行山點的直通巴，也頗受遊客青睞。

《香港01》記者在「美徑巴士」小程序上購買了一張4月30日的車票，該巴士自稱是持有香港客運證及包含第三者責任險的正規客運車輛，自2024年便開始營運。

今日（4月30日），記者前往蓮塘口岸乘坐直通巴，目的地為麥理浩徑一段起點北潭涌。早上8時，在直通巴未到之前，已有不少背登山包的乘客排隊等待上車。

遊客在等候上車。（盛昀 攝）

8時45分，現場載客的巴士車身上顯示為蜜蜂巴士，記者在車頭處亦見到車輛牌照。雖然還未到五一黃金周正日，但直通巴也幾乎滿座，全程耗時約45分鐘，與跨境巴士體驗類似。

麥理浩徑直通巴。（盛昀 攝）

遊客在北潭涌落車。（盛昀 攝）

海南客挑戰麥理浩徑全程

有來自海南三亞的遊客一行五人裝備齊全，其中一名男子向記者介紹，他們因為方便直達選擇乘坐直通巴士。一行人計劃在香港遊玩5日，其中4天時間預備用來挑戰麥理浩徑全程，最後1日再到市區遊玩。

被問及為何到麥理浩徑行山，對方稱平時就喜歡越野跑，又直言：「比較出名啊，全球十大徒步路線之一。然後正好香港我們一樣正好想逛一逛，玩一玩就一塊。」

來自海南三亞的背包客。（盛昀 攝）

另有兩名背包客來自青島，搭乘了27小時的火車到深圳，再經蓮塘口岸到香港。張小姐二人介紹，她們平時就喜歡行山，而「麥理浩徑好有名」。二人是在抖音平台上看到了直通車的宣傳，所以選擇坐麥徑直通巴，計劃花費兩天一夜的時間行山，隨後在市區購買化妝品以及品嘗小食等。

來自武漢的李小姐則是昨天（4月29日）就抵達了香港，但因為酒店靠近口岸，她也選擇了乘口岸直通巴前往麥理浩徑，「因為其他的路線轉太多了。」她計劃在香港旅行三日，順路去澳門旅遊後再回武漢。

來自武漢的李小姐。（盛昀 攝）

萬宜水庫東壩。（盛昀 攝）

抱樹打卡？

另外，此前有市民反映，一股「抱樹打卡」風氣席捲郊野，不少遊客無視香港政府部門設置的危險警告膠帶，強行攀爬樹木拍照，導致多棵樹木出現根部外露及傾斜。

4月30日，細小樹木已經被保護膠帶纏住，樹根外露明顯。（盛昀 攝）

記者在浪茄灣見到，由於是假期前一日，遊客並不算多。沙灘和樹林交界處的一個細小樹木已經被保護膠帶纏住，樹根外露明顯。現場並未見有遊客攀爬，樹上懸掛的警示標語則寫有「愛護樹木 請勿攀爬」。

樹上有懸掛標語。（盛昀 攝）