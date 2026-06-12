世界盃2026｜內地百萬網紅睇開幕　落地墨西哥半小時遭槍抵頭洗劫

2026年美加墨世界盃於今日（6月12日）凌晨在墨西哥開鑼。有內地網紅在網上爆料，稱他剛到墨西哥半小時就被飛車黨用槍抵著頭，他和友人的包、電腦、現金、手錶全被搶了。最後他稱，再也不會來墨西哥了，目前已補（好）證件，看完世界盃比賽就回國了，｢已訂了凌晨的機票，大概要飛18個小時，想趕緊回歸祖國懷抱｣。



今日，中國駐墨西哥使領館亦發文提醒在墨中國公民注意人身和財產安全，指有中國觀賽旅客在墨西哥城國際機場遭到持槍搶劫。



當事人發佈影片講述當時被搶的驚險時刻。（抖音@琨哥說家庭教育）

當事人發佈影片講述當時被搶的驚險時刻。（抖音@琨哥說家庭教育）

當事人發佈影片講述當時被搶的驚險時刻。（抖音@琨哥說家庭教育）

抖音用戶「琨哥說家庭教育」在平台有331萬粉絲，他發佈影片講述當時被搶的驚險時刻，「人生第一次被搶劫，當時才剛到墨西哥半小時，便遭到一個飛車黨（兩人帶着頭盔）用槍指着額頭」。影片可見他額頭有明顯紅色傷痕，「實槍頂着我們的腦袋，把護照、包、電腦、現金、手錶全搶走了。」

除了被飛車黨搶劫，他也忍不住吐槽當地警察腐敗和不作為，報警後要收錢才肯執行公務，「三輛警車來了七八個警察，還沒聊一分鐘先要錢，要錢才去查，幫我查到東西還要錢，否則什麼都不管。」

當事人在抖音平台有331萬粉絲。（抖音@琨哥說家庭教育）

當事人發佈影片講述當時被搶的驚險時刻。（抖音@琨哥說家庭教育）

該網紅稱，對墨西哥相當失望，這應該是這輩子最後一次來墨西哥，明天看完世界盃就回國了，（墨西哥）簡直就是罪惡之城，幸好最後性命無憂，對方搶走了他的手錶，而他的友人（李哲）整個包（所有財物都在裏面）被搶走了，「搶到就剩最後一個手機了」。

事故發生後，他表示已經聯繫大使館，補了證件，原本他和友人還計劃要去洛杉磯，但因友人護照被搶，沒辦法前往美國，只能回國，｢已訂了凌晨的機票，大概要飛18個小時，想趕緊回歸祖國懷抱｣。

當事人感慨「全世界最安全的國家就是中國」。（抖音@琨哥說家庭教育）

影片最後，男子提醒在國外的中國公民注意安全，感慨在治安這塊「還是中國好，全世界最安全的國家就是中國」，國外的治安實在太亂了。

另外，據「中國駐墨西哥大使館」微信公眾號消息，當地時間6月10日深夜，墨西哥城國際機場附近道路發生中國來墨西哥觀賽旅客遭遇持槍搶劫的惡性事件。獲悉情況後，駐墨大使館第一時間向墨有關部門表達關切，要求全力破案，並採取切實措施保障在墨中國公民的人身安全與合法權益。

「琨哥說家庭教育」亦在其影片評論區回應表示，大使館提到的「被搶中國遊客」便是他們一行人。