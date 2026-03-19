內蒙古化工廠車間發生爆炸　已致2人失聯、3人受傷

據內蒙古自治區阿拉善盟有關部門消息，3月19日11時49分，內蒙古利元科技有限公司硝化車間發生爆炸事故，經初步核實有2人失聯、3人受傷，具體情況仍在核查中。



爆炸產生煙霧或有毒，環保部門介入

綜合《新華社》《大河報》《九派新聞》報道，3月19日11時50分許，內蒙古自治區阿拉善盟利元科技有限公司硝化車間發生爆炸事故。經初步核實，事故已造成2人失聯、3人輕傷，事故原因正在進一步調查。

據《大河報》報道，來此出差的王先生（化名）表示，爆炸發生時，他處於直線距離事發地500米左右的酒店裏，當時他聽到了巨大的爆炸聲，所在酒店的天花板也被震落。王先生表示，目前他看到消防車、救護車等救援車輛進入園區內，其他外來車輛均被禁止入內。

另據《瀟湘晨報》報道，阿拉善騰格里經濟技術開發區應急管理局專職消防隊工作人員稱：「一個罐子發生爆炸，液體罐，應該是鹽酸罐。」該消防工作人員稱，鹽酸具有腐蝕性，若產生爆炸，產生的煙霧有毒，環保部門也已介入處理。

據企查查平台顯示，內蒙古利元科技有限公司成立於2014年5月12日，註冊地位於內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善騰格里經濟技術開發區（騰格里鎮）原麗源公司院內，法定代表人為童緒剛。

內蒙古利元科技有限公司官網資料顯示，公司主要經營範圍為：精細化工產品的研發、生產與銷售；化工新材料的研發、生產、經營；化工原料與化工機械設備經營；鹽酸、乙酸的生產、經營；化工經濟技術諮詢服務。