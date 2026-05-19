武漢現｢癌症村｣　585人有62人患癌　疑化工廠污染村民維權4年無果

湖北省武漢市新洲區驚現「癌症村」，一個僅有585人的村莊，竟然先後有62人罹患癌症和白血病（俗稱血癌）。村民懷疑，禍根是村中一家違規的泡花鹼廠。儘管村民連續4年舉報，廠方也被查出排污嚴重超標，但當地生態環境部門始終以「無污染」「已停產」回應，甚至拒絕公開執法記錄和檢測數據。



5月19日中午，武漢市聯合調查組發文稱，針對昌盛泡花鹼廠相關環境問題，已成立聯合調查組，圍繞村民健康、環境生態、生產關停等問題開展全面深入調查。



化工廠的排污溝進入池塘的進水口。（大象新聞）

癌症發病率遠超全國平均水平

據《大象新聞》報道，武漢市新洲區李集街道張信村黃土坡村村民徐文階走訪了解，村裡這些年居然不少人死於癌症和白血病，經統計達到了62人。

2026年2月，黃土坡村村委做了統計，2015年以來，村中有34人罹患癌症和白血病，其中去世19人，15人正在治療。村民徐文階說，還有人家會故意隱瞞病情，據他了解，至少還有十幾個病患沒被統計進來。

而中國國家癌症中心2026年發佈的報告顯示，中國癌症發病率約為207.7/10萬，白血病約為3-5/10萬，黃土坡村的發病比例明顯異常。

其中三個墳墓為患癌去世的村民。（大象新聞）

值得注意的是，多名患者之間並無血緣關係，因此排除了遺傳因素，而鄰近村莊也未報告類似高發病率。所有疑點指向村北的泡花鹼廠。

昌盛泡花鹼廠離村民菜地一牆之隔。（大象新聞）

工廠無合法手續 市局查出嚴重污染 區局竟提前「通風報信」

公開信息顯示，該廠前身為公社鐵廠，後改產泡花鹼（矽酸鈉）。矽酸鈉主要用於建材行業作粘合劑、速凝劑等。2022年，武漢市生態環境局調查確認：該廠沒有環保手續、無排污許可，且位於武漢市劃定的基本生態控制線內，屬違規建設。

武漢市新洲區昌盛泡花鹼廠。（大象新聞）

村民提供的2022年照片顯示，廠區排污溝內污水呈「醬油色」，流入農田水塘。村民反映，該廠生產過程中產生的矽藻土廢渣在廠區露天堆放，一到下雨天，污水就順着排污溝流到村民房前屋後。村民表示，他們通過多種途徑了解到，不合格矽藻土可能含放射性物質，長期接觸可導致白血病、輻射致癌。

醬油色的污水照片。（大象新聞）

同時種下的玉米離排污溝越近長得越矮。（大象新聞）

武漢市生態環境局曾委託第三方公司檢測。報告顯示，廢水的總鹼度高達29214mg/L，而多數檢測儀器上限為2000mg/L，一般內陸鹽鹼湖的鹼度為‌5000mg/L，此外，化學需氧量、色度等指標也嚴重超標。

值得注意的是，村民在舉報過程中拍下影片：工廠負責人熊耀喜曾親口承認，新洲區生態環境分局某工作人員提前打電話讓他堵上排污口。2022年5月，武漢市生態環境局執法支隊現場調查時，區分局人員還以「區裡未回覆關停意見」「還有原材料未生產完」等為由，為企業開脫。

在村民菜地中穿過並流入池塘的排污溝。（大象新聞）

村民舉報4年仍無果 罰款20萬後工廠仍被指「偷偷生產」

2022年，新洲區生態環境分局曾對昌盛泡花鹼廠下達了《責令改正違法行為決定書》，要求立即停止違法排污，又對該廠作出罰款20萬元的行政處罰。但整改期間，村民發現黃土坡農業灌溉溝渠出現大面積魚死、水體發黑、貓食用死魚後死亡的現象。且村民反映，雖然新洲區生態環境分局稱工廠已經自行停產，但其實該工廠仍在生產。

2024年6月，第三方檢測發現，該廠被關停兩年多後，村民家中井水的金屬錳含量仍超標3倍。2026年3月19日，村民要求新洲區生態環境分局公開執法檢查記錄、檢測報告原始數據等該局以「不予公開」或「屬企業內部事務」為由拒絕。

2022年6月 昌盛泡花鹼廠在環保部門要求停產整改期間仍在排污 。（大象新聞）

2023年、2024年 昌盛泡花鹼廠仍在向外排污。（大象新聞）

村民：只想弄清污染與疾病有無關係

2026年，昌盛泡花鹼廠一直在偷偷生產。（大象新聞）

村民表示，他們不要求高額賠償，只希望有權威部門對土壤、地下水進行徹底檢測，查明污染與癌症、白血病高發之間是否存在因果關係。「這關係到村裡幾百人的生命。」徐文階說。截至目前，該廠是否仍在偷偷生產、污染範圍有多大、村民患病是否與污染有關，仍無明確結論。

武漢成立聯合調查組 開展全面深入調查

5月19日中午，武漢市聯合調查組發文稱，針對上述問題，已第一時間成立聯合調查組，圍繞村民健康、環境生態、生產關停等問題開展全面深入調查，調查情況將及時向社會公佈。