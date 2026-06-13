6月12日起內地居民攜符合條件的犬貓赴澳門　可免30日隔離檢疫

據海關發布官方消息，6月12日起，內地居民攜帶符合條件的犬貓赴澳門，可免30日隔離檢疫。



據海關發布微信公眾號消息，海關總署持續深化內地與澳門寵物檢疫監管合作，就內地攜帶寵物犬貓赴澳門檢疫要求同澳方達成一致。自6月12日起，內地居民攜帶符合條件的犬、貓進入澳門，免除30天隔離檢疫要求，攜帶寵物赴澳旅行更加便利。

符合條件的犬貓在抵達澳門後，只要經澳門市政署獸醫現場檢疫合格，便無需接受長達30天的集中隔離檢疫，替代了以往的集中隔離，令整個通關流程更加高效便捷。

貓（圖片AI生成）

經與澳門市政署確認，目前，內地寵物赴澳門免隔離檢疫的基本條件為：

1. 僅限犬、貓，寵物身體健康，無疫病臨床癥狀；

2. 植入符合ISO11784/11785標準的電子芯片；

3. 在赴澳前不少於30天及不多於1年內接種狂犬病疫苗，持有有效免疫證明；

4. 在首次接種狂犬病疫苗30天後，赴澳前3個月至1年內採血並在澳方採信實驗室（請撥打澳門市民服務熱線853-28337676諮詢）開展抗體滴度檢測，檢測結果不低於0.5IU/ml，並取得檢測報告；

5. 隨附內地海關簽發的有效動物衛生證書。



2026年5月11日，香港海關在落馬洲支線管制站偵破兩宗懷疑非法進口動物的案件。圖為一名41歲抵港女旅客的個人行李內，被查獲懷疑非法進口的活貓。（政府新聞處圖片）

可在線申請：

1、通過「互聯網+海關」（https://online.customs.gov.cn）公共服務—攜帶出境寵物模塊申請辦理；或通過中國國際貿易「單一窗口」（https://www.singlewindow.cn）業務應用—口岸執法申報—檢驗檢疫—攜帶出境寵物模塊申請辦理，填寫攜帶人信息、寵物信息、狂犬病免疫信息、抗體檢測信息等。

2、預約海關現場檢查。

在線申請完成之後，請及時聯繫受理海關預約現場查檢，攜帶寵物到受理海關指定查檢地點進行臨床檢查，並申請簽發動物衛生證書。

有攜帶寵物赴澳門旅行的旅客，請提前辦理寵物植入晶片、接種疫苗、狂犬病抗體檢測等手續，避免耽誤行程。具體事宜可諮詢所在地海關或撥打12360海關服務熱線諮詢。