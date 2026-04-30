澳門走私51公斤盒飯背後：荒誕色彩中蘊含的真實感受

在澳門這座賭城裏，紙醉金迷的故事聽得多了，沒想到的是，平平無奇的盒飯也會成為主角。



澳門海關上周三（4月22日）在橫琴口岸截獲一宗企圖偷運未經檢疫熟食入境的個案，共檢獲約51公斤的熟食盒飯。涉案男子為35歲的澳門居民，他承認企圖將未經檢疫的熟食盒飯藏在車內，從中國大陸經橫琴口岸偷運入境。



澳門海關檢獲約51公斤熟食飯盒。（澳門海關）

中國大陸多家媒體轉載了這個新聞，相關報道星期一（4月27日）一度登上微博熱搜。有網民調侃道：「至於嗎？是圖便宜？還是在澳門吃不到這一口？」

不過，更多網民關注的是，這些盒飯帶到澳門後能賺多少。有人估算，51公斤盒飯約62份，若在珠海以每份20元人民幣（22.92港元）購入，到澳門以50澳門元（57.3港元）出售，獲利超過一倍；若一天來回兩趟，「那豈不是月入接近9萬元人民幣？」

有澳門網民說，當地人對澳門、珠海兩地餐飲價差早已深有感觸。在澳門社交媒體群組裏，常見居民抱怨本地餐飲價格偏高：一份碟頭飯動輒四五十澳門元，而在大陸不到30元人民幣已可吃到有湯、有飯、有菜的一餐，「香港人都北上，何況我們」。

澳門海關檢獲約51公斤熟食飯盒。（澳門海關）

據《澳門日報》報道，今年新年伊始，當地已有連鎖快餐店率先加價，是否會有更多食肆跟進，一度成為居民討論話題。

報道引述澳門居民杜先生說，工資多年未漲，餐飲價格卻一漲再漲，「只能少出去吃」。他稱，過去下班後懶得煮飯就外食，如今一家人的飲食習慣已從「無飯家庭」變成「有米家庭」；周末到大陸遊玩時，也會順便採購食材，平日回家簡單炒菜煮飯，一家三口一餐花費不到100澳門元，比外出用餐便宜近一半。

內地買51公斤飯盒藏車尾箱 澳門男橫琴口岸闖關斷正

錢去了哪裏？

居民北上消費節省開支，澳門本地商戶就只能面對客流流失。香港無線新聞3月報道，澳門北區有商戶反映，受北上消費及大型基建施工影響，近年經營困難。北區是澳門人口密度最高的地區。

商戶生意難做，一些澳門人的飯碗壓力也在增加。無線新聞上周報道稱，根據澳門治安警公布的數據，今年1至3月，政府合共巡查超過1200次，包括建築地盤、私人樓宇、商業及工業場所等地點，截獲208名懷疑非法工作者，人數比去年同期的143人上升四成半。

澳門立法會議員李良汪說：「不斷有巡查是好，但是否捉到或是否打擊到（黑工），又是另一回事。假設是某珠海工程公司自行過來澳門，在網上做宣傳和網上接單，加上現在珠海『一簽一行』、橫琴『一周多行』，過來（澳門）也方便了，當局要在這方面加強堵截、收集信息，否則這情況恐怕會進一步蔓延。」

也就是說，當部份澳門居民北上消費時，一些來自那裏的低價競爭，也正南下湧入澳門。與此同時，澳門另一更關鍵的支柱產業旅遊業，面對的則是另一道更大的考驗。

遊客參觀澳門著名的聖保羅大教堂遺址（大三巴牌坊）。（GettyImages）

澳門政府與六大博企簽署了合約，要求博企增加非博彩的元素。各大博企於是紛紛投放資源，頻頻辦演唱會等文娛項目，希望吸引更多旅客。

就人流而言，這套策略確實奏效，旅客持續回流，節假日口岸再現擁擠景象。

但遊客多了，並不代表錢會像過去那樣留下。彭博社報道，今年2月在農曆新年假期帶動下，澳門博彩收入超預期，但增幅明顯落後於旅客人數增長。報道引述CreditSights報告稱，2月澳門人均博彩收入同比下降21%，反映出春節訪澳旅客中相當一部份屬於非博彩消費群體。

這說明澳門過去依賴遊客帶動賭收的模式，正在發生變化。這一方面雖然是官方推動澳門經濟適度多元發展有成果的信號，另一方面，對一座財政長期高度依賴博彩稅收的城市來說，也將帶來其他壓力。

在這樣的背景下，澳門高層近期的人事與政策動向，格外受到關注。

澳門有名的蛋撻。（GettyImages）

財爺突然離職

澳門特區政府三把手、經濟財政司司長戴建業4月16日突然宣布，因個人理由辭去司長一職，成為澳門回歸以來首位在任期內請辭的「財爺」。戴建業的職責之一是推動澳門經濟適度多元發展。去年底他也兼任橫琴粵澳深度合作區執行委員會主任。

由於職務與澳門轉型任務密切相關，戴建業此次突然離任，難免引發外界對當地經濟多元化進展的聯想與討論。

戴建業前年在澳門政府換屆後出任經濟財政司司長，職責之一是推動澳門經濟適度多元發展。（澳門特區政府網站）

對於戴建業離任，澳門立法會議員高天賜在社交平台發文，認為此舉旨在提升澳門政府的施政素質，「這是解決諸多結構性問題的正確舉措，例如青年失業、非居民勞工減少、吸引及培育優質企業、妥善運用公共財政等」。

這些結構性問題都與經濟密切相關。去年底，澳門衛星賭場全面退場。澳門《力報》報道，外界普遍預期此舉對整體賭收影響有限，但對周邊新口岸社區經濟衝擊明顯。長期依賴賭客人流維生的藥房、當鋪、食肆與精品店等商戶，都受到波及。

資深博彩從業者、前博彩中介人林繼光向《力報》說，衛星賭場結業對周邊商戶肯定是沉重打擊，因為衛星賭場過去帶來的消費力及人流，將一去不復返。

衛星賭場原聘用了約5600名本地員工。林繼光說，如果是博企員工，當然博企要「硬食」，但此舉會直接導致博企人手過剩，或讓博企在未來數年間不再招聘人手，甚至會想方設法減員。他指出，這會導致澳門未來就業市場的壓力增加。

新葡京賭場與葡京酒店賭場。（GettyImages）

除了人事變動，北京駐澳高官近期也釋放了值得注意的信號。無線新聞星期一報道，澳門政府為高級公務員舉辦中國全國「兩會」精神傳達會，澳門中聯辦副主任張應傑在會上稱，當前澳門社會面臨不少矛盾，呼籲官員要深入一線，走出辦公室方寸之地，走進社區萬家燈火。

他還說：「調整民生福利政策時，運用科技賦能測算，讓政策紅利投放到真正需要的群體，避免普惠變成均沾。」

盒飯案引發輿論關注，不只是因為其中的荒誕色彩，而是它也折射出澳門居民對生活成本上升、北上消費常態化的真實感受。

從人事調整到官方直言「社會不少矛盾」，都顯示澳門接下來要面對的，或許已不只是吸引更多遊客，而是如何讓經濟發展真正惠及本地居民。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

