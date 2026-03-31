20歲澳門留學生台灣校園內遭巴士輾壓　下半身受傷網傳生殖器分離

台灣長庚大學一名20歲澳門留學生在校園內被左轉的巴士撞倒並輾過，下半身嚴重受創。該學生會陰部有嚴重撕裂傷，下肢亦多處擦傷，目前在加護病房接受治療。



台媒報道指，事發於3月26日晚間約10時20分，54歲廖姓男子駕駛三重客運967路線公車行經校內道路，在準備左轉時，疑似未注意車前狀況，不慎撞上正在行人穿越道上通行的20歲王姓男大生，王男當場倒地並遭車輛底盤輾壓，傷勢極爲嚴重。



台灣長庚大學一名20歲澳門留學生在校園內被左轉的巴士撞倒並輾過，下半身嚴重受創。（翻攝台媒）

據桃園市消防局表示，救援人員抵達時發現王男受困車底，雖仍保持意識清楚，但其腹部與骨盆已出現骨折，會陰部更有嚴重撕裂傷，下肢亦多處擦傷，傷勢相當危急，現場人員立即進行止血、清創與固定處置後，緊急送往林口長庚醫院搶救，目前仍在加護病房接受觀察與治療。

網傳遭巴士三度碾壓「生殖器分離」 警方闢謠：傷者會陰部撕裂傷及下肢擦傷

事故發生後，曾有網民爆料稱司機未即時下車查看，還前後移動巴士，導致王男三度被輾壓，生殖器因此與身體分離，僅剩部分皮肉相連。台灣警方則澄清，經翻查閉路電視畫面，確認巴士撞人後司機有第一時間下車查看傷者，並無多次來回輾壓的情況。桃園市消防局亦表示，傷者有會陰部撕裂傷及下肢擦傷，但未見網傳「生殖器完全分離」的情形。

台灣長庚大學一名20歲澳門留學生在校園內被左轉的巴士撞倒並輾過，下半身嚴重受創。（翻攝台媒）

警方指出，涉事的廖姓司機酒測值為0，已初步排除酒駕可能，已依《刑法》過失傷害罪將司機移送檢方偵辦，台灣警方呼籲駕駛人在行經行人穿越道時務必減速甚至停車禮讓行人，以避免憾事再度發生。同時也提醒民眾，在事故資訊尚未確認前，不應輕信或散播未經查證的內容，以免造成二次傷害與社會恐慌。

客運公司承認司機未查看：負起所有賠償責任

3月29日三重客運發表聲明，就事件深表歉意，承認涉事司機未按規定在轉彎時停等查看，存在疏失，目前該名司機已經停職，並全力配合警方調查。公司已派員前往醫院慰問傷者家屬，並提供20萬元新台幣慰問金，承諾負起後續所有賠償責任，並會使用最好的自費藥材為傷者治療。

長庚大學校方則表示，事故發生後已持續陪同家屬了解治療進度，並要求所有進入校園的公車及校內交通車，必須嚴格遵守「行人穿越道先停再開」的規定。