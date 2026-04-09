美食、手作與中葡創意交織　打卡澳門文創市集｜趣Share大灣區

春日午後，澳門康公廟前地因「春日有你文創市集」熱鬧非凡。超過20個特色攤位集結了地道美食、手作精品與非遺廣彩，展現出「旅遊+」的無限創意。最引人注目的是融合了葡萄牙設計風格的澳門廣彩作品，通過精湛的「織金」工藝訴說中葡文化交融的故事。現場不僅有雞蛋仔與葡撻的香氣，更有親子互動遊戲與手工工作坊，讓遊客親手製作獨特的澳門回憶。



踏入康公廟前地，濃濃的煙火氣與文藝氣息撲面而來。由澳門中區南區工商聯會主辦的這一市集，現場設有多個文創及小食攤位。攤位類型豐富多元，既有手作文創好物，也有雞蛋仔、葡撻、杏仁餅、燒烤海鮮、咖啡等各式美食，讓市民遊客在享受文創市集的同時，也能品味舌尖之樂。此外，駐場樂隊也會帶來現場表演，輕快的旋律與老街古樸的氛圍交織，為週末時光平添了一份難得的鬆弛感。

澳門康公廟前地「春日有你文創市集」設有多個文創及小食攤位。（South）

澳門康公廟前地「春日有你文創市集」。（South）

春日有你文創市集不僅是購物的場所，更是一座可親身參與的文化體驗空間。現場設有互動遊戲環節，射箭、套圈、砌積木等親子遊戲免費暢玩，創意工作坊則是每逢週末17時30分至18時30分舉行。市民和遊客可以提前在網上搶位報名，親手製作風箏繪圖、鬱金香小夜燈或手繪招財貓香薰石，打造一份獨屬於自己的澳門手信。

值得一提的是，部分工作坊項目無需付費，但由於名額有限，主辦方提醒有興趣的朋友需留意相關線上報名渠道。工作坊內容設計兼顧趣味與實用，吸引了不少家長帶著小朋友前來參與，在手工製作中享受溫馨的親子時光。

在眾多攤位中，澳門非遺廣彩相關產品的亮相成為一大亮點。澳門工藝美術協會理事、澳門非遺廣彩製作工藝推廣經理李少卿介紹，這次在市集展出的產品，其中不少源自葡萄牙里斯本的設計風格，運用青花瓷手法製作廣彩作品。她還提到，澳門廣彩源於織金廣彩，而廣彩的精髓之一便是「織金」，其作品上可見一條象徵織金的絲帶。

李少卿表示，團隊希望通過這些文創產品的設計與製作，讓傳統的澳門廣彩工藝更加大眾化，讓更多人有機會接觸和了解這門珍貴的非遺技藝。

澳門廣彩作品。（South）

澳門特區政府旅遊局局長文綺華稱，「澳門擁有『世界文化遺產的澳門歷史城區』和『聯合國教科文組織創意城市美食之都』兩張亮麗的文化旅遊名片，澳門特區政府將持續推動『旅遊+』跨界融合」。

在她看來，美食既提升了旅遊吸引力，也是文化傳承與交流的重要載體。而此次「春日有你文創市集」的舉辦，正呼應了澳門以文化旅遊吸引多元客源的策略方向，「希望透過市集將旅客和消費力引流至社區深處，讓街坊商戶切實共享旅遊發展的紅利」。

澳門康公廟前地「春日有你文創市集」。（林芷瑩攝）

市民遊客只需在市集周邊指定的60間商戶消費後，憑收據即可在市集現場參加幸運轉盤抽獎。（林芷瑩攝）

即日起至4月12日，「春日有你文創市集」逢週六、週日17:00至21:00在康公廟前地與大家相約，免費入場。本次市集還推出抽獎福利活動，市民遊客只需在市集周邊指定的60間商戶消費後，憑收據即可在市集現場參加幸運轉盤抽獎，有機會贏取價值50元（澳門幣）或100元（澳門幣）的市集消費券，以及其他精美獎品。