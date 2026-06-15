世界盃2026｜國足缺席中國工程和技術未缺席　中國製造投影儀熱賣

2002年之後，中國男足一直無緣世界盃。在2026年美加墨世界盃上無法見到中國男足的身影，但這屆世界盃的實際運轉，從支撐賽事運轉的「數字神經系統」，再到海外球迷客廳裏的打氣裝備，中國企業正從工程與技術層面參加這屆世界盃，更有不少中國企業在這屆世界盃中賺得盆滿鉢滿。



聯想和海信是2026美加墨世界盃贊助商。（觀察者網）

中國深入墨西哥基建：中車、宇通成球迷出行主力

要將成千上萬的球迷從城市各處送進球場，主辦國之一的墨西哥採用了兩套來自中國的交通系統。

在地面上，宇通客車派出了800輛純電動公交車組成新能源接駁車隊，獨佔了整個世界盃接駁車隊85%的份額，全面覆蓋墨西哥城、蒙特雷、瓜達拉哈拉三座賽區城市。這並非盲目押注賽事的成果，宇通自2005年佈局拉美，至今累計保有量超28,000輛。2025年初，宇通更為墨西哥定制了26米純電動雙掛接巴士（bi-articulated bus，又稱雙鉸接客車，三節公車），以應付世界盃期間的龐大運量。

宇通純電26米雙掛接巴士在墨西哥行駛。（網絡圖片）

在軌道上，中國中車則提供了115列輕軌列車，開幕式主場館的直達專線正是使用中車的車輛，預計世界盃期間日均載客量超過125萬人次。中車早於2020年便中標墨西哥城地鐵1號線的現代化改造項目。在世界盃來臨前，中車的列車已在當地的地下和地面行駛了數年。

中車研制的墨西哥輕軌列車。

技術層：VAR系統、AI架構 中國科技成賽事「判官」

在科技與賽事運作層面，中國企業同樣扮演着核心角色。海信（Hisense） 作為全球官方贊助商，同時也是VAR（視頻助理裁判）系統的顯示設備供應商。其RGB-Mini LED屏幕已被安裝在達拉斯IBC國際轉播中心和VAR視頻裁判中心，專門捕捉越位厘米之差、手球一瞬之別。

海信（Hisense） 作為全球官方贊助商，同時也是VAR（視頻助理裁判）系統的顯示設備供應商。

此外，聯想（Lenovo） 在全部16座球場部署了超過17,000台聯想和摩托羅拉設備，並派駐200多名工程師。FIFA技術指揮中心、賽事運營中心均運行聯想的服務器和AI架構；裁判判定越位及向球迷解釋判罰時所睇到的「3D球員建模畫面」，技術亦是出自聯想。

洲明科技與艾比森（Absen） 兩家LED大屏供應商繼續蟬聯核心供應商。洲明科技是2022年卡塔爾世界盃唯一入選的中國LED大屏供應商，美加墨這一屆延續了核心供應商身份；艾比森已連續五屆是世界盃的LED顯示屏供應商，其為加拿大溫哥華BC Place體育館（承接本屆世界盃7場賽事）交付了中央LED漏斗屏，總面積超600平方米，是目前加拿大最大的中央懸掛式顯示系統。

消費品牌「追球」爆發 潮玩IP「Labubu」首登世界盃舞台

除了硬核基建，中國的消費品牌亦藉着跨境電商迎來銷售黃金期，成功賺取海外球迷的錢包：中國投影儀品牌TouYinGer就是其中一個例子。

TouYinGer相關負責人Yilia表示，「我們在巴西市場備的投影儀存貨開賽前一天就售罄了」，這家來自深圳的投影儀品牌，年營收過億，今年世界盃開賽前，主推的爆款Q13W投影儀在巴西市場增長超9倍。

聯想和海信是2026美加墨世界盃贊助商。（觀察者網）

這不是TouYinGer第一次參與世界盃了，2022年卡塔爾世界盃期間，TouYinGer在主要市場的增長就約為兩倍，為了在本屆世界盃繼續發力，他們很早就開始做各種佈局。在倉儲備貨方面，由於中國到巴西海運時效大概在兩到三個月，為了趕上這次世界盃，他們早在三月份就把貨備進了巴西倉。

Yilia明顯感到中國品牌在世界盃期間的影響力逐漸提升，「在這屆世界盃發力的同賽道商家增長了20%以上，大部分售價為20-50美元左右」，她透露，愈來愈多的消費者會直接告訴他們，「我是買投影儀來觀看世界盃的，希望能在開賽前就拿到，「四年前，幾乎沒有人這樣說」。

另一中國品牌Magcubic在西班牙某款爆品增長達90倍。此外，高保真耳機品牌KZ在巴西增長12倍，儲能品牌ECO-WORTHY在美國的銷量亦增長了50倍。

此外，在6月11日的開幕式上，泡泡瑪特（POP MART）旗下的知名IP LABUBU身穿球衣走上世界盃舞台，成為世界盃歷史上第一個受邀登場的中國原創潮玩IP。

開幕式上，一棕一藍兩隻Labubu人偶身著定製世界盃球衣，登上舞台，共同托起迷你大力神杯，憨態可掬的模樣瞬間點燃全場氣氛。（小紅書）

此外內地餐飲品牌瑞幸、庫迪、王老吉、東鵬補水啦等品牌紛紛簽下熱門球隊或球星（如哈蘭德、姆巴佩）作聯名營銷。而在全球球迷手中的旗幟、小喇叭、應援頭巾，依舊多數來自浙江義烏。本屆世界盃義烏商家的相關訂單比上屆增長了20%至30%，部分工廠更是連軸轉趕工。

這屆世界盃還沒打完，但中國出海的這張成績單已經很清楚了。從墨西哥城的輕軌，到球場裁判室的Mini LED屏幕，再到開幕式舞台上的LABUBU，中國企業在美加墨世界盃的表現，展示了中國出海從「單純賣貨」向「深耕本地基建與文化輸出」的轉變。中國企業在基礎設施層、技術層與消費層的全面覆蓋，正變得更深、更廣、更立體。