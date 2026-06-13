2026年世界盃足球賽揭幕戰於北京時間6月12日凌晨3時開始，最終東道主墨西哥隊以2:0擊敗南非隊。在開賽前一天，內地球迷用5家國內主流AI預測，其中，阿里官方AI助手「千問」成功預判了勝負及比分，甚至連裁判會早早向南非出示紅牌都被提前預測，令不少網民直呼：「有劇本！」



千問精準給出墨西哥2:0南非的完整比分，甚至對比賽進程做了細節預測，且全部命中。（GettyImages）

2010年7月9日，章魚保羅「預測」西班牙隊將在決賽中戰勝荷蘭隊的資料照片。（新華社）

千問精準預測比賽細節 網民驚呼：AI版章魚哥

綜合《新華網》、《極目新聞》等報道，16年前的南非世界盃，一隻名叫「保羅」的章魚，因連續正確預測8場比賽的結果，成為世界盃歷史上最著名的「預言家」之一。

章魚保羅的巨型紀念雕像揭幕儀式現場。（新華社）

在本屆世界盃揭幕戰開始前，不少球迷用AI推演本場走勢。綜合歷史交鋒數據、球員近期狀態、東道主主場優勢多重維度分析，幾乎所有AI（豆包、千問、Deepseek等）都一致看好墨西哥取勝，整體研判水準相當靠譜。其中，千問精準給出墨西哥2:0南非的完整比分，甚至對比賽進程做了細節預測，且全部命中。

千問精準給出墨西哥2:0南非的完整比分，甚至對比賽進程做了細節預測，且全部命中。（極目新聞）

千問精準給出墨西哥2:0南非的完整比分，甚至對比賽進程做了細節預測，且全部命中。（大象新聞）

例如，賽前千問提到，墨西哥會上半場打破僵局，下半場再進一球，還研判南非動作過大易招致紅牌，陷入減員被動。在實際比賽中，墨西哥開場9分鐘閃電進球，南非49分鐘就被罰下一人。此外，在韓國對陣捷克的比賽中，千問同樣猜中韓國2:1取勝。網民驚歎「這已經不是猜球了，這是把整場比賽在腦子裏先踢了一遍啊，有劇本！」「這是AI版章魚哥！」

有網民則用多家AI模型預測本屆世界盃的冠軍，結果是AI集體看好西班牙奪冠。

2011年4月5日，德國奧伯豪森水族館，章魚保羅的紀念雕像展區以甲殼蟲樂隊的歌曲《章魚花園》命名。（中新網）

資深解說員：足球的魅力在於不可預測性

6月11日，千問舉辦首個足球預測AI助手上線沙龍，知名足球解說員黃健翔表示，AI雖然坐擁龐大的數據庫，卻很難讀懂賽場裏瞬息萬變的戰術博弈、球員臨場心態與賽場氛圍。「足球的魅力在於不可預測性，AI雖懂數據但不一定懂足球。」

6月11日，千問舉辦首個足球預測AI助手上線沙龍。（千問官方）

千問AI預測產品負責人程飛介紹，此次千問上線足球預測AI助手，向所有用戶開放。該足球預測AI助手基於海量大數據訓練，不僅包括歷史數據、各國足球運動員數據、受傷情況等，甚至還包括美加墨地貌數據及比賽期間天氣數據。在揭幕賽中，千問預測墨西哥獲勝，不僅僅是基於東道主優勢，還有比賽地墨西哥城超過2200米海拔的特殊因素。

千問AI預測產品負責人程飛介紹，此次千問上線足球預測AI助手，向所有用戶開放。（千問）

據悉，美加墨世界盃比賽期間，千問將與用戶展開持續互動，發起球迷關心的「1000個預測」活動。在全部104場比賽中，只要用戶在千問參與，「預測超80場且準確率超過千問」，就有機會參與抽取人民幣1萬元大獎，共設100個名額。此外，參與預測超32場，用戶即可獲得「參與獎」抽獎機會，獎品為1000副千問AI眼鏡G1。