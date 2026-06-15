李子柒出任上海世賽推廣大使　網民盼回歸：什麼時候更新影片？

據《澎湃新聞》報道，6月14日，上海世界技能大賽宣布國際知名博主李子柒將出任上海世賽推廣大使，李子柒也是繼青年演員肖戰之後，上海世賽官宣的第二位推廣大使。



李子柒出任上海世賽推廣大使。（影片截圖）

李子柒出任上海世賽推廣大使。（影片截圖）

報道指，李子柒作為國際知名的網絡創作者，在海內外影片平台具有強大的影響力。她的作品成為促進國際文化交流的重要力量，是中國傳統文化走向世界的橋樑。李子柒以技立身的軌跡，也生動詮釋了「技能改變世界，技能照亮前程」的世賽理念。

李子柒。（截圖）

上海世賽官方表示，李子柒出任上海世賽推廣大使，將有效助力本屆世賽宣傳實現破圈傳播，向世界生動講述中國技能故事，讓更多人了解技能、尊重技能、熱愛技能、投身技能。

不少網民在評論中期待李子柒的新作品：「優秀的子柒！什麼時候能再更新一期視頻啊，想念你的院子了！」「啥時候拍新視頻？」「女神出山。」「什麼時候恢復更新啊？」

李子柒出任上海世賽推廣大使。（影片截圖）