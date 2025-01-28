李子柒將首次亮相央視春晚　講述演出服飾上的非遺故事

《央視頻》消息，李子柒將首次亮相春晚舞台，並由全國各地非遺傳承人共同創作的作品，引起更多人對非遺的關注。



李子柒。（央視頻）

牡丹花。（央視頻）

據介紹，李子柒受邀成為央視2025年春節聯歡晚會的「春晚體驗官」，將於1月28日晚，首次亮相總台春晚。

據《紅星新聞》，確定方案後，李子柒走訪了湖北黃岡、江蘇揚州、北京等多地的非遺傳承人，學習相關技藝，共同創作了蛇年春晚的舞台造型：整件長裙由傳統植物染料染色技藝製作而成，衣服上身的紋路運用了南京雲錦木機妝花手工織造技藝，背後舒展的蝴蝶翅膀融合了濰坊風箏和織金工藝。

絨花。（央視頻）

漆藝。（央視頻）

配飾上，同樣別出心裁，李子柒衣服兩側懸掛以繩結技藝製作的瓔珞，右腰、肩膀以及手持的三朵花分別用到了北京絹花、青神竹編和英山纏花工藝，身上其餘花飾則結合了揚州絨花工藝。而她頭上的桂花髮飾則採用了牡丹瓷工藝。除此之外，還有兩種髮飾分別結合了螺鈿和成都漆藝。

螺鈿。（央視頻）