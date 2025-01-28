李子柒將首次亮相央視春晚 講述演出服飾上的非遺故事
撰文：許祺安
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《央視頻》消息，李子柒將首次亮相春晚舞台，並由全國各地非遺傳承人共同創作的作品，引起更多人對非遺的關注。
據介紹，李子柒受邀成為央視2025年春節聯歡晚會的「春晚體驗官」，將於1月28日晚，首次亮相總台春晚。
據《紅星新聞》，確定方案後，李子柒走訪了湖北黃岡、江蘇揚州、北京等多地的非遺傳承人，學習相關技藝，共同創作了蛇年春晚的舞台造型：整件長裙由傳統植物染料染色技藝製作而成，衣服上身的紋路運用了南京雲錦木機妝花手工織造技藝，背後舒展的蝴蝶翅膀融合了濰坊風箏和織金工藝。
配飾上，同樣別出心裁，李子柒衣服兩側懸掛以繩結技藝製作的瓔珞，右腰、肩膀以及手持的三朵花分別用到了北京絹花、青神竹編和英山纏花工藝，身上其餘花飾則結合了揚州絨花工藝。而她頭上的桂花髮飾則採用了牡丹瓷工藝。除此之外，還有兩種髮飾分別結合了螺鈿和成都漆藝。
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