01海南直擊｜長五火箭發射轟天一響　遼寧客大讚黎家盈：非常厲害

首位港產女太空人黎家盈升上太空，在本港受到極大關注。而在內地，航天旅遊一樣是社交平台的熱點。6月11日15時30分，《香港01》記者在海南文昌直擊長征五號火箭發射升空，現場不少觀眾難掩激動。



專程從遼寧來文昌追火箭的王女士對記者表示，自己十分佩服前段時間上太空的香港女航天員黎家盈，「因為我覺得本來女的航天員就很少，而且她還是香港的，我覺得這個就是非常非常厲害。」



文昌航天觀禮中心。（盛昀 攝）

首位港產女太空人黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務乘組於5月24日晚上升空，作為載荷專家前往中國空間站執行任務。而在內地，航天旅遊一樣是社交平台的熱點。小紅書上關於到文昌或酒泉看火箭發射的攻略貼一樣熱度很高，「追火箭」成為不少遊客的打卡行程之一。

遊客在火箭發射觀禮平台打卡。（盛昀 攝）

文昌航天觀禮中心。（盛昀 攝）

小紅書上關於到文昌或酒泉看火箭發射的攻略貼層出不窮。（截圖）

在海南文昌，火箭發射分為國家發射和商業發射。遊客需要發射場的不同，選擇觀看火箭發射的地點，可以在附近沙灘或民房頂觀看，也可以選擇官方的觀禮平台，購票入內欣賞。

位於文昌銅鼓嶺號稱「瓊東第一峰」，可以遠眺航天發射場，俯瞰月亮灣。上到山頂後，記者遇到了鄒女士。鄒女士稱，為了找尋火箭發射的最佳觀賞點，鄒女士一家提前一日便驅車在周圍探訪了一圈，最終選定了海邊的一個山頭。

鄒女士。（影片截圖）

銅鼓嶺。（盛昀 攝）

6月11日，《香港01》記者來到文昌航天觀禮中心，等待觀看長征五號火箭發射升空。在館內，記者偶遇了從遼寧遠道而來的王女士和她的孩子。王女士是首次到海南旅遊，臨時知道文昌有發射火箭的計劃，所以特意趕過來帶孩子來見證火箭發射，主要是希望孩子可以多接觸航天知識。

王女士特別提到，自己十分佩服前段時間上太空的香港女航天員黎家盈，「因為我覺得本來女的航天員就很少，而且她還是香港的，我覺得這個就是非常非常厲害。」

王女士帶兒子來看火箭發射。（盛昀 攝）

王女士的兒子何小朋友。（盛昀 攝）

當日15時30分，記者登上月塔準備看火箭發射，現場已經有不少遊客搶佔了最佳觀景位。火箭發射前，觀禮台眾人齊聲倒數「3、2、1」。在火箭發射時，遊客最先看到是火光，隨即見到火箭發射場騰起的巨大蘑菇雲，然後才是巨大的轟鳴。

遊客在文昌航天觀禮中心等待火箭發射。（盛昀 攝）

遊客在文昌航天觀禮中心打卡。（盛昀 攝）

火箭發射後，《香港01》採訪來自台灣的朱先生，他在現場親眼目賭火箭升空後表示覺得非常震撼，朱先生還為記者展示了他拍攝的火箭升空畫面。朱先生稱：「轟天一響然後就升天了。祖國強大才有能力發射火箭，技術啊各方面都要很先進才能達到。」

文昌航天觀禮中心航天科普展。（盛昀 攝）