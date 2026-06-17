中山3歲童屋苑大堂遭大理石枱擊中頭亡　CCTV未拍到物管不聞不問

在6月12日，廣東中山橫欄鎮一名3歲男童在富逸駿園屋苑大堂內玩耍時，被傾倒的大理石桌砸中頭部，送醫後不治身亡。男童母親陳女士稱，大理石桌並未固定，還擺著重物，周邊無安全提示，安全隱患極大。目前警方已經介入，事故原因還在進一步調查中。



男童進大堂玩耍3分鐘出事 母親：送醫途中已無呼吸

事發現場。（瀟湘晨報）

事發後，陳女士抱着孩子前往醫院。（瀟湘晨報）

內媒《瀟湘晨報》報道，據陳女士回憶，12日傍晚，孩子的爺爺帶著兩個男孩在屋苑內玩耍，5歲的大兒子在外玩滑梯，3歲的小兒子則和另外2名同齡幼童跑進大堂內。當時爺爺站在大堂門口，離小孫子不到100米，但視線主要落在大孫子身上。

男童進大堂不到3分鐘，大堂裏突然傳來一聲巨響，「外面很多人都聽到『砰』的一聲，另外兩個小孩就跑出去喊爺爺。」相識的鄰居給陳女士打電話，她趕緊下樓，抱著孩子去醫院。

現場影片顯示，大理石桌位於大堂正中央，其左下方有一灘血跡，桌上擺件摔碎在地上。陳女士稱，她下樓時看到孩子的後腦勺被砸到，趴在地上。送醫途中，她摸了摸孩子的鼻息，已經沒有呼吸。最終孩子經搶救無效，被宣告死亡。

男童生前照片。（瀟湘晨報）

閉路電視存在盲區 曾有業主反映桌子隱患未重視

陳女士稱，事發後家屬立即報了警，但等他們和警方回到現場後，發現地面已經被清理乾淨，而大堂的閉路電視存在盲區，並未拍出事時的畫面。事發三天，物業管理公司方面從未派人出面處理和慰問。

陳女士表示，此前曾有業主向物業管理公司反映過桌子不穩的問題。該業主表示，其入住後沒過多久，有次帶著兩個孩子買菜回來，在等電梯時把東西放在桌子上，就發現桌子連同上面的花瓶搖搖晃晃，隨時可能掉落。對方將這一隱患反映給物業管理公司，然而並未得到重視。

業主反映掛畫不牢靠，物業管理公司僅用膠布粘住。（瀟湘晨報）

另一名業主表示，孩子出事後，她陪家屬前往其他樓棟查看，發現同樣存在桌子不穩固的問題。此外，大堂內的一些掛畫也不牢靠。但事發後幾個小時內，物業管理公司就把所有樓棟內的桌子全部撤除。

律師：物業公司應承擔全額賠償 或涉及刑事責任

富逸駿園屋苑位於中山市橫欄鎮，於2016年竣工，開發商為中山市盈逸房地產發展有限公司，物業公司為康居物業服務有限公司。

中山市盈逸房地產發展有限公司一名工作人員稱，屋苑建成之後就交付給物業管理公司，至於大堂內的設計佈置和後期維護均由物業管理公司負責。物業管理公司方面則表示，目前警方已經介入，不便多說。

中山市橫欄鎮富逸駿園。（網絡圖片）

16日上午，中山市公安局工作人員表示，相關警情正在處理中。橫欄鎮宣傳和教體文旅辦公室一工作人員表示，已留意到此事，相關部門正在跟進處理，後續調查清楚後，會公布進一步情況。

廣東廣之洲律師事務所黃華律師認為，作為石桌管理人，物業有義務確保設施安放平穩、定期檢查、及時整改。3歲孩童的力量本不足以推倒一張正常固定的石桌，事故的發生足以說明物業存在維護缺位等過失。「3歲孩子在自家樓棟大堂玩耍，屬於對環境的合理信賴，短暫脫離視線符合生活常理，不應苛責看護人。因此，物業應承擔全額賠償責任。」

黃華進一步強調，此事的重點不僅涉及賠償層面，還可能涉及到刑事責任。「應該徹查物業的具體過失與男童死亡之間的因果關係，對相關責任人涉嫌的過失致人死亡罪依法追究刑事責任。」