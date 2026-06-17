雨果獎得主郝景芳自曝新書一半用AI寫作：讀者看不出來

內地科幻小說作者、雨果獎得主郝景芳近日接受採訪時表示，其新作《銀河學院》裏，AI寫作的比重已經佔到一半。事件迅速引發爭議，有網民認為，若使用AI輔助寫作，出版方應當標註。



2015年6月13日郝景芳。（新浪微博@郝景芳）

2016年8月21日雨果獎現場照片。（新浪微博@郝景芳）

今年6月，內地科幻作家郝景芳在接受採訪時稱：「在我今年新出的小說《銀河學院》裏，AI寫作的比重已經佔到一半了。出版社的編輯還一個勁誇我今年寫得好：『這一段寫得真不錯，讓我鼻子一酸流眼淚。』其實讀者也看不出來哪些部分是AI寫的。」

《銀河學院》是郝景芳所著的少兒科幻作品，講述了幾個宇宙少年加入了銀河學院、延續地球文明、守護宇宙正義的故事。

雨果獎得主郝景芳自曝新書一半用AI寫作。（微博）

郝景芳《銀河學院》。（中國出版傳媒商報）

郝景芳承認AI寫作的事件迅速在微博上引發爭議，有人反對用AI寫作：「你們實體出版居然公開接受AI成文？網文都不允許AI寫作。」「ai寫出來的不好看，好看的文字都是千錘百鍊的。」

有人指AI寫作是趨勢：「AI就是工具，在寫作當中佔據一定比重是早晚的事情。」「誰不拿ai寫，說實話罷了。」不過亦有網民認為，關鍵在於使用AI寫作需要標註：「那你書的腰封推薦上得寫AI爆款才行啊。」

郝景芳2006年開始從事寫作。（微博@郝景芳）

郝景芳是誰？

2016年，中國80後女作家郝景芳憑藉《北京摺疊》一舉斬獲雨果獎最佳中短篇小說獎。繼2015年劉慈欣《三體》之後，中國科幻作家再度獲得雨果獎。「雨果獎」（Hugo Award）是科幻和奇幻小說的最高獎項，自1955年起開始頒發，被被譽為「科幻界諾貝爾文學獎」。

2017年7月18日，北京，憑藉科幻小說《北京摺疊》獲得過雨果獎的作家郝景芳在西紅門鎮的蒲公英中學開設的夏令營上為農民工子弟上課。