雨果獎得主郝景芳自曝新書一半用AI寫作：讀者看不出來
撰文：盛昀
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內地科幻小說作者、雨果獎得主郝景芳近日接受採訪時表示，其新作《銀河學院》裏，AI寫作的比重已經佔到一半。事件迅速引發爭議，有網民認為，若使用AI輔助寫作，出版方應當標註。
今年6月，內地科幻作家郝景芳在接受採訪時稱：「在我今年新出的小說《銀河學院》裏，AI寫作的比重已經佔到一半了。出版社的編輯還一個勁誇我今年寫得好：『這一段寫得真不錯，讓我鼻子一酸流眼淚。』其實讀者也看不出來哪些部分是AI寫的。」
《銀河學院》是郝景芳所著的少兒科幻作品，講述了幾個宇宙少年加入了銀河學院、延續地球文明、守護宇宙正義的故事。
郝景芳承認AI寫作的事件迅速在微博上引發爭議，有人反對用AI寫作：「你們實體出版居然公開接受AI成文？網文都不允許AI寫作。」「ai寫出來的不好看，好看的文字都是千錘百鍊的。」
有人指AI寫作是趨勢：「AI就是工具，在寫作當中佔據一定比重是早晚的事情。」「誰不拿ai寫，說實話罷了。」不過亦有網民認為，關鍵在於使用AI寫作需要標註：「那你書的腰封推薦上得寫AI爆款才行啊。」
郝景芳是誰？
2016年，中國80後女作家郝景芳憑藉《北京摺疊》一舉斬獲雨果獎最佳中短篇小說獎。繼2015年劉慈欣《三體》之後，中國科幻作家再度獲得雨果獎。「雨果獎」（Hugo Award）是科幻和奇幻小說的最高獎項，自1955年起開始頒發，被被譽為「科幻界諾貝爾文學獎」。
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