福建艦電磁彈射核心部件「動子」運作影片曝光　彈射戰機僅需2秒

2026年6月17日，福建艦下水四周年之際，央視新聞發佈電磁彈射測試畫面，顯示福建艦電磁彈射的核心部件「動子」在將戰機彈射離艦後，會通過電磁剎停、回收能量並復位待命，被網民稱作「科幻片的一幕」。



2025年，殲-35在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

下水四年配齊現代化航母戰力核心「五件套」

據《中國軍網》報道，一艘成熟的航母要具備制空、制海、預警、電子對抗及反潛等強大的綜合戰力，軍迷們把支撐這些能力的核心艦載機體系稱為「航母五件套」。而福建艦從順利完成首次海試，到殲-15T、殲-35、空警-600、殲-15DT等多型艦載機彈射起飛，目前已籌齊現代化航母戰力核心「五件套」。

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此外，在福建艦下水四周年之際，央視新聞再次發佈的電磁彈射測試畫面。畫面顯示，在距離並不長的彈射跑道上，電磁彈射的核心部件「動子」完成高速爆發和瞬間減速為零。

海軍工程大學的魯軍勇介紹，艦載機彈射起飛的時間只有2秒，在較短距離內，既滿足艦載機的加速需求，又能在極短時間內將動子制動停住，這對設備來說也是一個挑戰。

畫面顯示，在距離並不長的彈射跑道上，電磁彈射的核心部件「動子」完成高速爆發和瞬間減速為零。（影片截圖）

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據悉2026年，福建艦將從基本形成戰鬥力向完全形成戰鬥力全面過渡，這也是福建艦戰鬥力生成的關鍵之年。

據此前報道，目前世界上的航母起飛方式主要有4種：滑躍式、蒸汽彈射式、電磁彈射式、垂直短距起降。其中，電磁彈射由電力驅動，相比蒸汽彈射，電磁彈射的效率更高，而且彈射過程是比較「均勻」加速的，會更溫和，對艦載機和飛行員的負荷更低。所以，電磁彈射可以適用所有類型的艦載機，並且效率更高。

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

在福建艦之前，世界上只有美國福特級航母是用了電磁彈射，美軍其他航母也基本是採用蒸汽彈射。