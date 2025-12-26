福建艦服役後首次海上實兵訓練　多型艦載機密集起降

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦，近日完成入列後首次海上實兵訓練，相關畫面與細節引發關注。央視網1今（26）日報道，福建艦於11月5日正式入列，是中國第三艘航空母艦，也是首艘採用電磁彈射系統的航母，象徵中國航母建設邁入新階段。



報道指出，日前由海軍福建艦、延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊，完成福建艦入列後的首次海上實兵訓練任務。此次訓練中，多型艦載機參與密集科目演練，重點檢驗航母整體作戰與保障能力。

福建艦首次海上訓練彰顯硬核實力。（央視）

在實兵訓練過程中，殲-35、殲-15T、殲-15DT以及空警-600等多型艦載機，完成多架次彈射起飛與著艦訓練，有效檢驗福建艦的電磁彈射、回收系統與甲板作業能力，艦機適配性亦獲得進一步驗證。

央視網記者在福建艦上採訪期間，正巧遇到電磁彈射裝置進行例行測試。報道指出，作為中國第三艘航母，福建艦未沿用國外航母普遍採用的蒸汽彈射方式，而是直接跨越至以電能為動力的電磁彈射技術。

電磁彈射系統不僅具備更強推力，也提升艦載機運用彈性。報道形容，空警-600空中預警機因起飛速度較慢，過去難以適應傳統方式上艦，但在電磁彈射的支撐下，得以隨艦出征，使航母戰鬥群增加「千里眼、順風耳與空中大腦」，整體作戰效能顯著提升。

此外，福建艦的飛行甲板設計亦與先前採用滑躍式起飛甲板的航母有所不同。報道指出，福建艦的飛行甲板更加寬大平直，有助於提升艦載機起降與調度效率；作為航母航行與作戰指揮中樞的艦島設計也更為簡潔，進一步優化甲板空間配置，提升整體作業效率。

央視網分析指出，福建艦完成首次海上實兵訓練，顯示中國首艘電磁彈射型航母在關鍵技術與實際運用層面均取得重要進展，其綜合作戰能力與發展潛力備受關注。