福建艦戰力今年邁完全戰鬥力　專家：遠洋操練提戰力

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦於去年11月正式入列後，其後續任務與戰力發展動向持續受到關注。內地軍事專家指出，今年福建艦的核心任務，將是由「基本形成戰鬥力」邁向「完全形成戰鬥力」，相關訓練內容將涵蓋航艦編隊操演、出島鏈能力演練，以及雙航艦戰鬥群整合訓練等項目。



內地軍事評論員杜文龍1月3日在央視節目《軍情時間到》中表示，福建艦入列後不久即展開首次海上實兵訓練，殲-35、殲-15T、殲-15DT以及空警-600等多型艦載機，已陸續完成電磁彈射起飛與著艦訓練，進一步驗證艦機之間的適配性。

杜文龍指出，目前福建艦仍屬於「初始編隊」階段，後續將把055型萬噸級驅逐艦、052D型驅逐艦、054型護衛艦，並結合水下潛艇與綜合補給艦，進行整體組合，形成立體化的海上作戰編隊，「我想近期（2026年）就能夠呈現出來」。

福建艦首次海上訓練彰顯硬核實力。（央視）

他進一步分析，福建艦目前的訓練多集中於沿海海域，未來下一步「很有可能會深入大洋」，在遠洋地區檢驗各項綜合作戰指標。杜文龍指出，現階段解放軍的雙航艦戰鬥群，主要由遼寧艦與山東艦組合，並曾在第二島鏈方向展示遠戰能力；若福建艦納入其中，將有助於打造以福建艦為核心的新型雙航艦戰鬥群。

談及未來作戰型態，杜文龍也特別強調無人裝備的重要性。他指出，若無人裝備能在遙遠方向率先發現對手，即可實現「先敵發現、先敵攻擊」。未來解放軍將持續推動無人裝備與有人裝備的整合運用，將無人機打擊行動、水面艦艇打擊行動，以及水下無人潛航器的打擊行動，與傳統反艦導彈、防空導彈體系相互結合。

杜文龍表示，未來解放軍在遠海地區的偵察、打擊與各類保障行動，「都將離不開無人裝備和有人裝備的組合」，相關能力建構將成為提升遠洋作戰戰力的重要一環。