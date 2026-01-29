福建艦入列後通過台灣海峽北上 國防部：各項任務順利推進
撰文：林芷瑩
出版：更新：
2025年11月，解放軍第三艘航空母艦「福建艦」在海南三亞正式入列成軍。台灣方面曾表示，福建艦入列後曾航經台灣海峽。1月29日，國防部發言人蔣斌回應稱，福建艦自入列以來，各項任務均按計劃順利推進。
蔣斌表示，福建艦自入列以來，各項試驗訓練任務，按計劃順利推進，向形成編隊體系作戰能力的目標不斷邁進。
2025年11月5日，福建艦正式入列，是中國第三艘航空母艦，也是首艘採用電磁彈射系統的航母。福建艦是中國完全自主設計建造，其電磁彈射技術處於世界先進水平。《央視》報道，福建艦未沿用國外航母普遍採用的蒸汽彈射方式，而是直接跨越至以電能為動力的電磁彈射技術。
2025年12月17日，台灣軍方表示，福建艦於12月16日航經台灣海峽，台軍對此嚴密監控，並公布監控福建艦的影像。
福建艦戰力今年邁完全戰鬥力 專家：遠洋操練提戰力國務院公布2025年度央企十大國之重器、央企十大超級工程福建艦服役後首次海上實兵訓練 多型艦載機密集起降福建艦｜第一艘電磁彈射型航母有多強？官媒：飛得更遠，打得更狠福建艦入列後首次航經台灣海峽 台軍曝光監控畫面