福建艦入列後通過台灣海峽北上　國防部：各項任務順利推進

2025年11月，解放軍第三艘航空母艦「福建艦」在海南三亞正式入列成軍。台灣方面曾表示，福建艦入列後曾航經台灣海峽。1月29日，國防部發言人蔣斌回應稱，福建艦自入列以來，各項任務均按計劃順利推進。



蔣斌表示，福建艦自入列以來，各項試驗訓練任務，按計劃順利推進，向形成編隊體系作戰能力的目標不斷邁進。

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

2025年11月5日，福建艦正式入列，是中國第三艘航空母艦，也是首艘採用電磁彈射系統的航母。福建艦是中國完全自主設計建造，其電磁彈射技術處於世界先進水平。《央視》報道，福建艦未沿用國外航母普遍採用的蒸汽彈射方式，而是直接跨越至以電能為動力的電磁彈射技術。

2025年12月17日，台灣軍方表示，福建艦於12月16日航經台灣海峽，台軍對此嚴密監控，並公布監控福建艦的影像。