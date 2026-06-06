又一正部級｢老虎｣落馬 北京市政協主席魏小東涉嚴重違紀違法受查
撰文：鄭寧
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據中國紀委監委網站今日（6月6日）通報，北京市政協黨組書記、主席魏小東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
北京市政協主席屬於直轄市四大班子正職之一，級別為正省部級。2022年當選政協北京市第十三屆委員會主席時，魏小東已年過60歲，原本已臨近副部級官員退休年齡，但升任正部級後退休年齡延至65周歲。如今在任上落馬，成為繼湖北省委原書記蔣超良、山西省原省長金湘軍等之後又一正部級「老虎」。
公開資料顯示，魏小東，男，漢族，1961年5月生，福建漳州人，1983年5月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，大學畢業（廈門大學計劃統計學專業），經濟學學士。
根據資料，魏小東曾在人事部、中央編辦、綜合司等部門工作。其後到河南省任職，先後為河南省洛陽市委副書記(正局級)，鶴壁市委副書記、代市長、市長、市委書記，商丘市委書記。
2016年，魏小東從河南調回任中央編辦副主任；2017年4月任北京市委常委、組織部部長；2021年1月，擔任市人大常委會副主任、黨組副書記，市總工會主席。
2021年8月，魏小東任北京市政協黨組書記。2022年1月，魏小東當選政協北京市第十三屆委員會主席。
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