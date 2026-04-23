患兒從4樓扶手梯縫隙墮下醫護急搶救　重慶兒童醫院啟動隱患排查

4月22日，重慶醫科大學附屬兒童醫院發生驚險意外，一名兒童不慎從4樓扶手電梯的縫隙墮至2樓。

事發後，院方醫護人員迅速展開營救，經治療，患兒意識清楚，生命體徵平穩，僅有頭皮局部血腫，正接受進一步檢查。院方已安排專人協助家屬照料，並啟動全院安全大排查，重點整改死角、盲區，加強日常巡邏與安全提示。



4月22日，有網民在社交平台上傳影片稱，一名兒童從樓上扶手電梯縫隙處跌落。影片顯示，事發於醫院內的扶手電梯處，現場有醫護和安保人員合力將一名兒童抱起，隨後緊急送往病房內救治。網傳消息稱，事發於重慶醫科大學附屬兒童醫院兩江院區。

醫護和安保人員合力抱起該名兒童。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，在其中一條網傳信息的評論區，重慶醫科大學附屬兒童醫院的官方賬號「重醫兒童醫院」留言稱，4月22日下午2時59分，該院一名兒童在門診區域意外從4樓扶梯縫隙處跌落至2樓。

事發後，醫院第一時間安排傷情評估及檢查，持續關注患兒情況。目前患兒生命體徵平穩，意識清楚，頭皮局部血腫，正在進一步檢查中。醫院已安排專人對接家屬，全程陪同並協助照料。

該留言還稱，醫院對此事件高度重視，已立即組織全面排查門診各區域安全隱患，重點針對死角、盲區進行整改，並加強日常巡邏與安全提示。醫院將全力確保就診環境安全，避免類似事件再次發生。

重慶醫科大學附屬兒童醫院兩江院區。（微信公眾號@重慶醫科大學附屬兒童醫院）

4月23日，重慶醫科大學附屬兒童醫院兩江院區值班室工作人員稱，涉事兒童病情比較平穩，還需進一步治療、檢查等，具體情況暫不方便透露，至於跌落原因還需調查。