中歐班列年開行量十年間增長10.8倍 運輸網絡基本覆蓋亞歐全境
撰文：盛昀
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據中國鐵路微信公眾號消息，今年6月，中歐班列啟用統一品牌滿10年，中歐班列開行規模、通達範圍、服務品質、輻射效應大幅提升，年開行量由2016年的1702列增長到2025年的20022列，10年增長了10.8倍，年均增長31.5%，運輸網絡基本覆蓋亞歐全境。
2016年6月8日，中國鐵路正式啟用中歐班列統一品牌。當日，統一品牌的中歐班列分別從重慶、成都、鄭州、武漢、長沙、蘇州、東莞、義烏等八地始發。中歐班列年運量由2016年的1702列增長到2025年的20022列，10年增長了10.8倍，年均增長31.5%，自2020年以來年運量始終保持在萬列以上。
2026年截至6月10日中歐班列已開行突破萬列和百萬標箱，再創歷史同期新高。目前中歐班列境內段運行速度達到1600公里/天，境外段達到1000—1300公里/天，比傳統國際聯運快了1/3，境內外運輸價格較開行初期降低40%以上。
中歐班列運送的貨物品類由開行初期的手機、電腦等IT產品逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、糧食、葡萄酒、咖啡豆、木材等53個門類、5萬多種商品，2025年中歐班列運輸貨值達677億美元，較好地滿足了沿線國家和地區人民生產生活各類需求，成為中國製造出海和歐洲農牧品、化工原料、消費品入華的「快車道」。截至2026年5月，中歐班列連續45個月實現100%重箱率，回程與去程比超過85%，開行均衡性不斷增強。
目前，中國境內已有129個城市開通了中歐班列，通達歐洲26個國家236個城市，較2016年分別增加113、216個城市，服務範圍基本覆蓋亞歐全境。
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