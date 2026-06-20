中歐班列年開行量十年間增長10.8倍　運輸網絡基本覆蓋亞歐全境

據中國鐵路微信公眾號消息，今年6月，中歐班列啟用統一品牌滿10年，中歐班列開行規模、通達範圍、服務品質、輻射效應大幅提升，年開行量由2016年的1702列增長到2025年的20022列，10年增長了10.8倍，年均增長31.5%，運輸網絡基本覆蓋亞歐全境。



2024年3月14日，中歐班列（哈爾濱——蒂爾堡）準備從哈爾濱國際集裝箱中心站出發。（新華社）

中歐班列：2024年5月6日，在重慶國際物流樞紐園區，一列裝載機械設備、汽車和筆記本電腦的中歐班列在重慶團結村中心站等待中發。（無人機照片/新華社）

2016年6月8日，中國鐵路正式啟用中歐班列統一品牌。當日，統一品牌的中歐班列分別從重慶、成都、鄭州、武漢、長沙、蘇州、東莞、義烏等八地始發。中歐班列年運量由2016年的1702列增長到2025年的20022列，10年增長了10.8倍，年均增長31.5%，自2020年以來年運量始終保持在萬列以上。

2026年截至6月10日中歐班列已開行突破萬列和百萬標箱，再創歷史同期新高。目前中歐班列境內段運行速度達到1600公里/天，境外段達到1000—1300公里/天，比傳統國際聯運快了1/3，境內外運輸價格較開行初期降低40%以上。

7月29日，滿載110個標箱出口貨物的X8020次中歐班列從鐵路義烏西站鳴笛啟程（新華社）

11月28日，X8086次中歐班列從成都青白江區國際鐵路港駛出。（新華社）

中歐班列運送的貨物品類由開行初期的手機、電腦等IT產品逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、糧食、葡萄酒、咖啡豆、木材等53個門類、5萬多種商品，2025年中歐班列運輸貨值達677億美元，較好地滿足了沿線國家和地區人民生產生活各類需求，成為中國製造出海和歐洲農牧品、化工原料、消費品入華的「快車道」。截至2026年5月，中歐班列連續45個月實現100%重箱率，回程與去程比超過85%，開行均衡性不斷增強。

2024年3月14日，中歐班列（哈爾濱——蒂爾堡）準備從哈爾濱國際集裝箱中心站出發0。（新華社）

目前，中國境內已有129個城市開通了中歐班列，通達歐洲26個國家236個城市，較2016年分別增加113、216個城市，服務範圍基本覆蓋亞歐全境。