中國貿易順差創新高　官媒籲「買全球」平衡結構

內地官媒近期針對貿易順差持續擴大發出風險警示，指出盲目追求出口與順差規模，恐對經濟結構與外部環境帶來隱憂，並釋出擴大進口、促進貿易平衡的政策訊號。



內地官媒《求是》雜誌3月31日刊出署名「特約評論員」文章指出，在地緣政治衝突持續、全球貿易保護主義抬頭以及世界經濟復甦乏力的背景下，影響進出口平衡發展的內外部環境正在發生深刻變化，外貿領域「深層次短板」依然突出。

據資料顯示，中國去年貨物進出口總額達6.35萬億美元，貿易順差達1.19萬億美元，創歷史新高。不過，官方近期態度出現調整，強調不應單純追求順差擴大。

《求是》文章警告，盲目追求擴大出口和貿易順差會對經濟發展帶來不容忽視的潛在風險，包括在一定程度上擠壓內需相關產業發展空間，對外亦容易成為貿易保護主義的目標，進而引發經貿摩擦。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

對於政策方向，文章指出，推動進出口平衡發展，不是追求帳面平衡而是更加注重能力提升，不是放棄「賣全球」而是推動「買全球」與「賣全球」協同發力，並強調應透過擴大進口與優化結構，適度減少貿易順差。

地方層面亦同步跟進。深圳市近期公布「促進外貿提質增效三年行動計畫—『出口深圳』專項措施」，提出所謂「進口十條」，包括支持產業升級類產品進口、拓展優質消費品進口以及擴大大宗商品進口規模，並強調開拓多元化進口市場。

此外，綜合外媒觀察，政策訊號亦與中央層級表態相呼應。彭博社報道，在國務院總理李強近期釋放推動貿易平衡的訊號後，《求是》刊文進一步顯示，北京正日益重視歐盟等貿易夥伴對中國巨額順差的關切。

經濟學界亦關注相關轉向。萬神殿宏觀經濟諮詢公司首席中國經濟學家瑞格利表示，北京政策制定者正向外界傳遞明確訊號，即中國正將擴大國內需求作為支撐經濟成長的長期策」。

他進一步指出，中國並不希望長期維持龐大的貿易順差，因為這將增加其面臨地緣政治風險的脆弱性，目前的順差更多是內需偏弱的階段性結果，未來將透過政策逐步加以緩解。