颱風「米克拉」料增強成超強颱風　廣東或開啟35℃以上蒸籠模式

中央氣象台指，今年第7號颱風「米克拉」已於6月20日凌晨在西北太平洋生成，強度逐漸增強，預料最強可達強颱風或超強颱風級。



「米克拉」25日前對廣東陸地及海域暫無直接影響，惟其外圍下沉氣流將疊加本地高壓系統，令全省35度以上高溫天氣漸趨明顯，南部沿海個別市縣或達38度。



今年第7號颱風「米克拉」已於6月20日凌晨在西北太平洋生成，預計將增強至超強颱風級。（中央氣象台）

暴雨剛過 廣東迎高溫烘烤

據內媒《金羊網》報道，6月12日夜間至20日早晨，廣東經歷今年以來最強暴雨過程，具「持續時間長、大暴雨範圍廣、累積雨量大」三大特點。除湛江外，20個市先後出現大暴雨，26個縣區共127個鎮街錄得特大暴雨；全省平均雨量204.5毫米，其中汕尾平均雨量達421.4毫米，汕尾華僑管理區累計雨量更高達1055.2毫米。

深圳市暴雨造成路面水浸。（小紅書）

暴雨過後，天氣急速轉變。21日至23日，受高壓內部下沉氣流影響，廣東大部以多雲為主，中西部有分散雷雨，氣溫逐步攀升。

「米克拉」持續增強 25日前對粵暫無威脅

此外，今年第7號颱風「米克拉」於20日凌晨生成時為熱帶風暴級，至21日上午已增強為強熱帶風暴，中心附近最大風力10級（28米/秒），中心最低氣壓982百帕，七級風圈半徑160至240公里。氣象部門預測，它將以每小時約25公里速度向西北移動，強度續增，最強可達強颱風或超強颱風級（48至55米/秒），逐步靠近台灣東部海面。

值得注意的是，「米克拉」23日晚上之前，對中國海域暫無影響。25日前對廣東陸地和海面無直接影響，不過廣東可能受到颱風外圍下沉氣流疊加影響，35度以上的高溫天氣漸趨明顯。

「米克拉」23日晚上之前，對中國海域暫無影響，25日前對廣東陸地和海面無直接影響。（中央氣象台）

未來多日，廣東的天氣將以高溫主導，局部有雨。其中，6月21日，韶關、清遠、肇慶、陽江、茂名、雲浮多雲間陰，有分散雷陣雨，局部大雨；其餘市縣多雲，局部有雨。最高氣溫：湛江、雲浮、肇慶、梅州、佛山、揭陽等34至36度，其餘31至34度。

22至23日，韶關、清遠多雲間陰，有分散雷陣雨；其餘市縣多雲，局部有雨。南部沿海最高31至34度，其餘市縣34至37度，個別可達38度。

預計，21-23日，廣東省多雲為主，韶關、清遠、珠三角和粵西市縣伴有分散雷雨，局部雨勢強烈時有8級左右雷雨大風；35℃以上的高溫天氣逐日趨於明顯。（廣東天氣）

24至25日，韶關、清遠、珠三角北部多雲間陰，有分散雷陣雨局部大雨；其餘多雲，局部有雨。韶關、清遠及南部沿海最高31至34度，其餘市縣35至38度。