內地成年人超重率超三成 肥胖形勢不容樂觀
撰文：盛昀
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《新華社》報道，目前中國成人超重率約為34.3%，肥胖率約為16.4%；6歲至17歲兒童青少年超重率約為11.1%，肥胖率約為7.9%，中國肥胖流行形勢依然不容樂觀。
6月17日，第十一屆中國肥胖預防控制科學大會在北京召開，由中國疾控中心（中國預科院）、上海君石生命科學研究院、國家體育總局體育科學研究所主辦。據報道，目前中國成人超重率約為34.3%，肥胖率約為16.4%；6歲至17歲兒童青少年超重率約為11.1%，肥胖率約為7.9%，中國肥胖流行形勢依然不容樂觀。
超重和肥胖是眾多慢性病的獨立危險因素。大會報告指出，歸因於超重和肥胖的醫療負擔也在增加。
中國中心型肥胖問題日益凸顯。國家食品安全風險評估中心總顧問、研究員陳君石援引一項覆蓋9省市、跨度25年的研究結果指出：男性、女性的腰圍超標比例分別是整體BMI超標比例的3.3倍、3.7倍。
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