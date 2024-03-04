世界肥胖日｜內地成人超重和肥胖患病率超50%　中國肥胖聯盟成立

每年3月4日是世界肥胖日。由國家消化系統疾病臨床醫學研究中心（北京）、中國肥胖大會主辦的「中國肥胖大會溝通會暨中國肥胖聯盟成立會」日前在北京舉行，中國肥胖聯盟在會上宣布正式成立。



世界肥胖聯盟發布的2023《世界肥胖地圖》預測，到2035年全世界將有19億人患有肥胖癥，預計2035年超重和肥胖對全球經濟的影響在4.32萬億美元。

《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》顯示，中國18歲及以上居民超重率、肥胖率分別為34.3%、16.4%，中國成人超重和肥胖的患病率超過50%，且肥胖率呈上升趨勢。肥胖是一種慢性代謝性疾病，不僅導致較高的過早死亡風險，還與多種慢性疾病甚至腫瘤的發生相關。

研究預測，到2030年中國成年人超重肥胖率可達65.3%，歸因於超重肥胖的醫療費用可能為4180億元（人民幣，下同），約占全國醫療費用總額的21.5%，未來中國城鄉居民超重肥胖率及其所造成的經濟負擔將呈上升趨勢，肥胖防控已刻不容緩。

中國肥胖聯盟正式成立。（微信公眾號＠仁會生物）

首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤教授指出，中國肥胖症的防治還面臨着諸多挑戰，公眾對肥胖症及其危害的認知不足。在專業領域內，還呈現科研不足、治療方法缺乏規範性、統一性，醫護人員缺乏專業培訓等問題。

另外，在社會層面存在科普知識魚龍混雜，以及對肥胖患者的歧視和污名化，患者難以尋求公平有效的治療等問題。他認為，應對肥胖相關的問題與挑戰，應該多維度、多學科、全社會共同參與。

首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤教授。（微信公眾號＠仁會生物）

中國醫學科學院阜外醫院心血管內科主任醫師張宇清教授介紹，肥胖患者有很多相關的併發症，涉及多個學科，患者通常有不同的病程、不同的肥胖程度，不同的合併症，大多需要多學科共同治療。

他指出，肥胖的多學科融合診療模式是以患者為中心，相關學科的專家聯合為患者提供精準化、全方位、高質量的體重管理方案，「肥胖是一種疾病，社會層面上經常會被認為是健康一種表現。減重是一種知易行難的事情，生活方式、營養和運動作為基礎，科學的醫療手段也要運用到其中」。

天津醫科大學公共衛生學院副院長房中則教授指出，關注肥胖的預防更為重要，通過臨床科研以及健康生活方式的倡導，推動關口前移，從根源上改善肥胖問題。

中國肥胖聯盟將逐步搭建國家肥胖監測和診療數據平台，跟蹤肥胖患病趨勢和相關臨床結局；開展結構化培訓，提高肥胖診療專業技能；建立多學科合作的肥胖精準診療範式，提升肥胖疾病醫療質量；促進醫工、醫藥合作，推動創新減重醫療產品研發轉化。在公眾端開展科普健康教育，使全人群重視健康體重自我管理。