侵華日軍罪行再添新證　珍貴檔案還原強徵及奴役中國勞工真相

黑龍江省檔案館今日（18日）首次向社會公開「侵華日軍強徵及奴役中國勞工」專題檔案，共62件，深刻揭露日本帝國主義在侵華期間系統性掠奪與奴役中國勞工的罪行。這批珍貴檔案以原始文件還原了日軍「勞動統制」政策的真相，無可辯駁地證實了日本軍國主義的戰爭暴行與反人類罪行。



偽濱江省公署關於要求向日本關東軍駐滿洲第七三一部隊「供出」勞務車馬事給偽雙城縣公署的電報。（央視新聞）

這批檔案形成於日偽統治時期，涵蓋勞動統制政策、勞工掠奪計劃與實施、勞工非人待遇及反抗鬥爭等多方面內容，生動記錄了九一八事變後日本在中國東北14年殖民統治中強徵勞工的歷史。為支撐戰爭與資源掠奪，日軍以「供出勞工」為名，通過行政強制與暴力手段，大規模徵召中國勞工從事築路、開礦、修建軍事工程等高強度苦役，實施制度化剝削與壓迫。

檔案顯示，日本通過偽滿政權頒布《軍需徵發法》，將勞工徵用「合法化」，明確賦予日軍最高徵發權，並對反抗者實施殘酷鎮壓。隨著侵華戰爭擴大，日軍推行「第二次滿洲開發五年計劃」，通過「行政斡旋」向縣、村逐級攤派，暴力強徵勞工，勞動力需求急劇增加。其中，關東軍駐滿洲第七三一部隊「供出」勞工及強徵戰俘修築軍事要塞的檔案，成為日軍殖民統治與軍事擴張的直接證據。

偽滿洲國敕令第86號《軍需徵發法》。（央視新聞）

檔案揭示，被強徵的勞工生存條件極端惡劣，食物匱乏、缺乏御寒衣物，被迫從事超負荷勞動。許多勞工因不堪忍受選擇逃亡，卻遭到日軍及偽政權的抓捕、連坐甚至虐殺，徹底喪失人身自由與尊嚴。更令人震驚的是，日軍公然違反《日內瓦公約》，將華北、華東等地俘獲的中國士兵稱為「特殊勞工」，押往東北從事危險軍事工程，施以嚴密監控與残酷虐待。

黑龍江省檔案館檔案整理處處長聶博馨表示，這批檔案不僅是歷史研究的重要資料，更是對日本右翼勢力否認侵略、美化罪行的有力回擊。公開檔案旨在銘記歷史苦難、捍衛人類正義，警示世人珍愛和平、反對戰爭。這些檔案將作為日本軍國主義罪行的鐵證，為維護世界和平提供歷史鏡鑒。