央視發片將福建艦與侵華日軍旗艦比對　引發9月3日閱兵日入列猜測

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵。外媒《聯合早報》報道，央視近日發布影片，將中國第三艘航空母艦「福建艦」與抗日戰爭時期的日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建艦將於9月份的抗戰紀念日入列。



央視近日發布影片，將中國第三艘航空母艦「福建艦」與抗日戰爭時期的日軍旗艦對照。（微博）

影片以「同一片水域，88年前侵華日軍旗艦遊弋，88年後福建艦為入列作準備」為題，以位於上海的造船廠開場，講述福建艦正為入列進行準備。（影片截圖）

影片講述侵華日軍的巡洋艦「出雲號」。（影片截圖）

「央視軍事」微博帳號近日發布多條圍繞紀念抗日戰爭的影片，其中一條於8月23日發布的影片聚焦在福建艦。

影片以「同一片水域，88年前侵華日軍旗艦遊弋，88年後福建艦為入列作準備」為題，以位於上海的造船廠開場，講述福建艦正為入列進行準備。

影片進而回顧1937年的同個季節，侵華日軍的巡洋艦「出雲號」在同片水域遊弋，炮口對向上海市區。不過，中國空軍落後的戰機一次次俯衝，仍擊傷了出雲號的尾部；潛水員帶著大型水雷水下偷襲，也造成出雲號重創。

海軍史專家陳悅在影片中說，購買出雲號的錢來自清廷與日本簽訂《馬關條約》下被掠奪的戰爭賠款，「它仿佛成了日本侵華的一種象徵。」

《聯合早報》報道指，官媒將福建艦入列與抗日戰爭聯繫起來，引發部分網民揣測，福建艦可能在9月3日中國紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之時入列。當天，北京天安門廣場將舉行大閱兵。

另有網民認為，9月3日入列或許太倉促，另一可能日期是9月18日「九一八事變」紀念日。

中國第三艘航空母艦福建艦。（新華社）

專家：入列的關鍵在於各項技術已準備就緒 必須實事求是

中國軍事評論員宋忠平表示，福建艦入列的關鍵在於各項技術已準備就緒，必須實事求是，「當然，如果結合政治性的歷史日期服役，也能展開一場愛國主義和國防教育，是一舉多得」。

宋忠平認為，官媒將出雲號和福建艦作對比，凸顯出歷史變遷，意在讓更多人認識到航母作為軍事裝備的重要性，「你要沒有，在國際社會裡真就說了不算，你的國家安全就必然會受侵害，甚至門戶會被洞開」。

宋忠平又認為，福建艦服役對處理台灣問題或中日關係確實可起「加速器」作用，尤其台灣問題上將給台獨勢力帶來更強烈的壓迫感。但他同時指出，福建艦更大的意義，在於維護中國的遠海遠洋利益和發展利益，而大型航母本身就是大國戰略武器的標準配備。

央視公布《攻堅-矢志強軍向一流》紀錄片，首度曝光航母「福建艦」電磁彈射測試畫面。（影片截圖）

據早前報道，央視在8月初公布《攻堅-矢志強軍向一流》紀錄片，首度曝光航母「福建艦」電磁彈射測試畫面，並稱福建艦進入「攻堅時刻」，意味著福建艦距離正式服役時間正倒數中。

福建艦從2022年下水後，已先後完成8次海試，包括動力系統、電力供應等六大關鍵技術皆已經過測試。

影片未直接播出艦載機彈射起飛過程，而是以投射飛行甲板上「殲-15T」戰機的影子來顯示已經起飛。（影片截圖）

福建號搭載新款殲-15T戰機（J-15T）。（影片截圖）