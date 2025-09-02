日本投降80周年｜1950年女子被性侵病歷　成揭露侵華日軍暴行鐵證

8月31日，中南大學湘雅醫學院首次公開一份特殊病歷，該病歷以翔實的醫療記錄揭露了侵華日軍在長沙實施暴行的歷史真相。



病歷上記載，1950年1月11日，36歲的長沙市民熊女士因「雙側輸卵管炎」來到湘雅醫院治療。經醫生詢問得知，她的病情起源於日軍佔領長沙期間。

中南大學湘雅醫學院副院長受訪，講解熊女士病歷的來歷。（微博@三湘都市報）

這份鐵證揭露了侵華日軍的暴行：

自1944年6月長沙淪陷，至1945年9月日本投降前夕，長沙一直在日軍的控制之下。當時，熊女士是一名小學老師，尚未結婚。

1945年1月的一天 兩名日軍士兵對她實施了性侵犯

中南大學湘雅醫學院副院長黃耿文介紹，病歷詳細記錄了受害者此後5年間的痛苦歷程。

患者遭受侵犯前身體健康，但被侵犯3天后便出現刀割般的腹痛，並且伴有痙攣性的加重。更不幸的是，一個月後發現懷孕，試圖進行墮胎一直未成功，直到在被侵犯半年後，多次採取中藥治療和手法墮胎才得以成功。 黃耿文

之後，患者每隔三四個月就發作一次腹痛。1949年9月後腹痛頻率更多，每個月都發生，有時還伴有血尿，於是入院檢查。

從病歷上還得知，熊女士此次住院周期29天，經青黴素等抗菌藥物治療後，病情明顯好轉出院。

黃耿文說，這份病歷有手寫和打印兩個版本。之所以採用全英文手寫，是因為湘雅醫學開辦之初由中外合辦，採用全英文教學，因此1951年之前的病歷均是英文書寫。

從患者入院到出院，從病史、體查到實驗室檢查，從診斷、醫囑到療效，這份病歷都有完整記錄。它不僅是醫學生病歷書寫的範本，更是揭露日軍暴行的無聲證人。 黃耿文

長沙市委黨史研究室原副主任李敏仔細翻閲病歷後認為：

作為鮮活的物證，這份湘雅病歷字裏行間浸透了日軍侵華的斑斑劣跡，寫滿了中國人民的聲聲控訴，是非常珍貴的史料。

目前，湘雅醫學院已對該病歷進行數字化保存，並將作為抗戰歷史研究的重要物證加以保護。

