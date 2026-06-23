鏈博會開幕　丁薛祥批單邊主義：中國增加進口的最大障礙不在自身

6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）在北京開幕，國務院副總理丁薛祥致辭表示，當前世界形勢複雜多變，產業鏈供應鏈碎片化風險增加。中國從不刻意追求貿易順差，而是主動擴大進口。他進一步反駁，中國增加進口的最大障礙不在中國自身，而在於「一些泛化安全概念，濫用出口管制的國家」。



6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕。（北京日報）

6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕，國務院副總理丁薛祥致辭。（新華社）

產業鏈供應鏈碎片化風險增加 丁薛祥提4點建議

綜合《央視新聞》、《聯合早報》報道，本屆鏈博會以「連結世界，共創未來」為主題，匯集了來自85個國家、地區和國際組織的676家企業和機構參展。

6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕，國務院副總理丁薛祥致辭。（路透社）

國務院副總理丁薛祥在開幕式致辭時表示，當前單邊主義和保護主義上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加，中國以實際行動堅決維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。在供給端，提供高品質「中國製造」和「中國創造」，並培育「中國服務」品牌；在需求端，中國作為全球第二大消費市場和進口市場，是160多個國家和地區的主要貿易夥伴，年進口規模超過20萬億元人民幣（23.13萬億港元）。

來自中東的觀眾正在參觀拍攝人形機械人。（中國商報）

丁薛祥說，中國的產業競爭力，「從來不是因為保護和補貼，而是由改革開放所催生」；中國「從不刻意追求貿易順差，而是主動擴大進口」。他進一步反駁，中國增加進口的最大障礙不在中國自身，而在於「一些泛化安全概念，濫用出口管制的國家」。

丁薛祥強調，全球供應鏈、產業鏈、價值鏈緊密聯繫，每個國家都是合作鏈條中的一環，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通需要各方共同努力。

丁薛祥提出4點建議：加強相互信任，防止將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。加強貿易暢通，維護和踐行真正的多邊主義，促進貿易投資自由化便利化。加強融合發展，齊心協力推動創新鏈與產供鏈深度融合。加強資源共享，積極維護全球能源市場開放聯通和平穩運行。