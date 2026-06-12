湖南省瀏陽煙花廠爆炸37死　一周內六名官員落馬被查

湖南省長沙市瀏陽市官渡鎮華盛煙花製造燃放有限公司5月4日發生爆炸事故造成至少37人死亡，三名湖南應急管理系統官員和三名瀏陽市官員，在過去一周內相繼官宣被查。



6月11日，湖南省紀委監委公布，湖南省應急管理廳安全生產應急救援指揮中心副主任雷敏、長沙市應急管理局原副局長鐘才發、瀏陽市應急管理局局長楊海涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

6月5日，瀏陽三名官員被查，包括瀏陽市委原常委、原副市長李翔，瀏陽市公安局原巡邏警察大隊副大隊長、二級警長高承見，官渡鎮平安法治和應急管理辦專職副主任劉永祺。

湖南煙花廠大爆炸航拍片曝光 現場變廢墟如煉獄 周遭房屋盡毀

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針對此次事故，國務院成立事故調查組，由應急管理部牽頭，公安部、海關總署、市場監管總局、全國總工會和湖南省政府等相關方面參加，對這起特別重大爆炸事故進行調查。

山西礦難也開啟「問責鏈」。5月22日19時29分，山西長治市沁源縣的一座煤礦，發生了極其猛烈的氣體爆炸。事故造成的死亡人數經過官方核實，最終修訂為82人死亡、2人失蹤。當地多名官員接連落馬，山西省應急管理廳副廳長張和平也在6月10日晚官宣被查。

山西礦難82死｜山西省應急管理廳副廳長張和平被查 多名官員落馬