河北寬城突降暴雨冰雹　街道變冰河水深及膝　市民連夜鏟冰清路

河北近期受強對流天氣影響，石家莊、廊坊、張家口等多地先後受暴雨及冰雹侵襲。6月24日，承德市寬城滿族自治縣突降冰雹暴雨，路面冰水混雜似流動冰河，部分路段冰雹堆積深度達膝蓋。



河北寬城突降暴雨冰雹，水位淹沒車身。（影片截圖）

網傳影片顯示，當地突發暴雨冰雹，水位淹沒車身，路面積水與冰雹混雜形成「冰河」向低處流動，放眼望去是白茫茫一片，不少市民連夜用鐵鍬鏟冰清理道路。

《百姓關注》報道，當地市民稱，24日晚上7時許突降暴雨冰雹，持續約半小時，其中有一段路冰雹堆積深度達膝蓋，車輛無法通行，市民緊急鏟冰清理道路；不少農作物都被冰雹砸爛。

河北寬城突降暴雨冰雹，市民在帳篷下躲避。（影片截圖）

河北寬城突降暴雨冰雹，路面積水與冰雹混雜形成「冰河」。（影片截圖）

河北寬城突降暴雨冰雹，路面積水與冰雹混雜形成「冰河」。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，當地市民稱，已經很多年沒有見過如此大的冰雹，「人都不敢出門」。冰雹結束後，政府和群眾連夜上街鏟冰清道。

6月24日上午11時，河北省氣象台曾發布天氣預報稱，下午到夜間，承德等地陰有雷陣雨或陣雨轉多雲，局地有中到大雨，個別地點有暴雨，雷雨時局地伴有短時強降水、短時大風等強對流天氣，個別地點有冰雹。傍晚6時53分，寬城縣氣象台曾發布冰雹橙色預警信號，預計未來6小時內，寬城鎮、龍鬚門鎮等鄉鎮將受冰雹天氣影響。

河北寬城突降暴雨冰雹，市民連夜用鐵鍬鏟冰清理道路。（影片截圖）

河北寬城突降暴雨冰雹，市民連夜用鐵鍬鏟冰清理道路。（影片截圖）

寬城鎮人民政府工作人員介紹，6月24日傍晚，當地的確有落過很大的冰雹，雖然是多年一遇，但持續時間短。鎮上有排水系統，積水很快就排走，沒有造成險情，只是有農作物受損。目前正在統計之中。