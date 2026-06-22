河北遭直徑10厘米大冰雹襲擊　塑膠凳轟出大洞　屋頂車輛受損嚴重

6月中旬，一場突如其來的冰雹襲擊了河北張家口宣化區，冰雹如雞蛋般大小。泥河子村村民林雨（化名）眼睜睜看着自家菜園被砸成一片狼藉；幾公里外，小慢嶺村瓜地裏即將成熟的瓜果被成片砸裂；部分村民房屋瓦片與車輛也受損嚴重。



冰雹來臨前是有徵兆的。

6月16日下午4時許，天空突然變得昏暗，如同黑夜降臨。家住河北張家口宣化區泥河子村的林雨正在家裏休息。起初她以為只是暴雨將至，還想趁着雨前去院子搶收一些蔬菜。

雞蛋大小的冰雹（微博@極目新聞）

她剛起身，隱約看到有東西狠狠砸向地面，湊近一看才發現：「下冰雹了。」一個個雞蛋大小的冰雹傾瀉而下，重重砸在地上、房頂上、汽車上，發出噼哩啪啦的響聲。

林雨很清楚冰雹的威力，眼下最要緊的是護住停在院子外的私家車。來不及多想，她和家人趕緊翻出一條被子，衝出去嚴嚴實實蓋在了車身上，想着足夠應付了。

但情況遠比預想的更糟糕。

聲音很嚇人，像是有人拿着石頭往地上使勁砸。

林雨透過窗戶看到，短短幾分鐘，院子裏成熟的番茄和黃瓜被打落一地，屋頂的瓦片也開始鬆動，摔碎在院子裏。

看着自己悉心種植的蔬果被毀，林雨很是心疼。她試圖衝到院子裏將所剩無幾的瓜果搶回來，但她看到院子裏一把塑料凳被硬生生砸出了四個大洞時，她打消了這個念頭，「冰雹下得太密集，我要是出去肯定會被砸傷」。

凳子被砸穿（微博@極目新聞）

二三十分鐘後，冰雹結束了，院子裏也已是一片狼藉。番茄、黃瓜被砸爛在地上，個個都帶着窟窿，瓜苗藤蔓也被砸得歪七扭八。最讓林雨心痛的是，鋪在車身上的被子吸滿了水，沉重的積水加上冰雹的重量，後擋風玻璃無法承重碎掉了。

冰雹過後，林雨一家將車開到4s店定損，工作人員預估維修費在一萬多元人民幣，萬幸的是這筆錢可以走保險。走在村裏的路上，林雨看到不少村民正在房頂緊急修補破碎的瓦片，她在心裏祈禱：「還好沒有人受傷。」

這場冰雹，大得超過了許多人的想象。據報道，其中城北最大冰雹直徑達到10厘米左右，已經超過雞蛋、鴨蛋，達到鵝蛋大小。林雨50多歲的親屬說：「活了大半輩子，從來沒見過這麼大的冰雹。」

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今年強對流天氣頻發，戶外遭遇冰雹怎麼辦？

不只是張家口，今年以來，我國河北、山東、遼寧等地頻繁遭遇冰雹等強對流天氣。網友發布的視頻裏，雞蛋大小的冰雹傾瀉而下，城市裏的沿街車輛和設施受損，而缺乏遮蔽的農村則破壞更為嚴重。「為什麼北方的冰雹會如此集中」成為不少人心中共同的疑問。

中國氣象服務協會會長、中國氣象局原副局長許小峰在接受記者專訪時指出，北方冷空氣頻繁活躍疊加全球變暖背景，導致今年強對流天氣頻發且集中。他建議，公眾特別是農戶在重視「短臨預報」的同時，要藉助農業保險等間接防範手段，減少天災帶來的損失。

北方冷空氣頻繁活躍疊加全球變暖背景，導致今年強對流天氣頻發且集中。（示意圖/Unsplash）

隨着汛期到來，我國各地強對流天氣增多，短時強降水、冰雹天氣頻發。冰雹過程具有影響範圍廣、局地突發性強、常與雷雨大風「組團」出現等特點。為何夏季容易出現冰雹？群眾又該如何防範？

據寧夏氣象綜合保障中心正研級高級工程師穆建華介紹，冰雹的形成需要大氣不穩定、低層水汽充足、適當的抬升觸發機制、較強的垂直上升氣流這幾個條件同時「在線」。如果把春夏季節的強對流雲團比作一棟三層小樓，一樓滿是水滴，二樓聚集過冷水滴、冰晶與雪花，三樓則只有冰晶與雪花，那麼雲團內的氣流就像一部升降電梯，上升氣流與下沉氣流帶動冰雹上下翻滾、碰撞、凍結周圍的過冷水滴，導致體積變大。

直到它『胖』到上升氣流再也託不住，就會砸向地面。大冰雹下落速度可達每小時100多公里，跟高速公路上的車速差不多，因此破壞力很大。 穆建華

寧夏氣象台首席預報員楊婧表示，冰雹的影響範圍往往只有幾公里，持續時間也只有幾分鐘到十幾分鍾，目前很難精準預報。在冰雹可能到來的前兩個小時，預報員會綜合雷達、衛星、自動氣象站、閃電定位等多源資料，發布冰雹預警信號。她說，收到預警千萬別猶豫，要立即採取防護措施。

戶外遭遇冰雹怎麼辦？專家提醒，迅速進入室內或到堅固的遮擋物下躲避，如果沒有合適的遮擋物，可背風蹲下、雙手抱頭，保護頭部、胸部與腹部不受到襲擊；躲避時要遠離易碎品，遠離照明線路、高壓線和變壓器，以防被砸傷或發生觸電。

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