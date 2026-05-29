廣州GZG奪《決勝巔峰》東亞冠軍背後：僅海珠區有3100家遊戲企業

東亞冠軍，來自中國廣州！5月24日，2026英雄亞冠ACL×決勝巔峰東亞冠軍巡迴賽（MCT EA）上海站總決賽落下帷幕。中國一號種子、廣州電競運動俱樂部GuangZhouGaming決勝巔峰戰隊（以下簡稱「GZG」），以3:1力克蒙古一號種子The MongolZ，斬獲賽事冠軍，鎖定7月巴黎電競世俱盃正賽席位。



GZG的奪冠，恰逢廣東出台《關於推動廣東電子競技產業高質量發展的若干政策措施》一周年之際。正如GZG創始人馮敏輝所說，廣州以至廣東支持電競，不是做表面功夫，是真的願意給本土戰隊成長空間。正是在政策加持之下，從俱樂部落地，到外援簽證、境外獎金結匯，很多具體問題都有人協助協調解決。

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從引進隊伍到營造氛圍 廣州對電子競技加力支持

人工智能（AI）與數字經濟產業有不少「細分賽道」，當中便包括電競產業。2025年5月，廣東出台《關於推動廣東電子競技產業高質量發展的若干政策措施》，打造廣州、深圳「電競雙核」、支持電競俱樂部在粵發展、積極引進培育頂級賽事及大力發展特色賽事等政策，開始在廣東推廣落實。同一年，GZG母公司廣州電競運動俱樂部有限公司在廣州市海珠區正式註冊，並與位於海珠區的廣州琶洲人工智能與數字經濟試驗區管理委員會簽訂戰略合作協議。

競技項目出成績，並非簡單培育或者引進一支隊伍便可「大功告成」。記者從廣州市海珠區了解到，自GZG落戶以來，廣州市海珠區與GZG共建「電競+數字經濟」產業實驗室、聯合推動電競文化與嶺南文化深度融合、規劃改造建設專業電競場館。這些做法為GZG的「安家落戶」掃除障礙。

隊伍「安家落戶」後，一個片區的電競氛圍如何迅速提升？2025年以來，廣州市海珠區先後承辦「V26無畏巡迴廣州站暨2026無畏契約（Valorant）冠軍巡迴賽CN聯賽啟點賽」，以及「2026『金剷剷之戰』公開賽春季賽全國總決賽」等電競賽事。不僅確保賽事順利舉辦，廣州市海珠區還將迎春花市與「無畏契約」系列賽融合，在廣州塔燈光秀中融入「金剷剷之戰」元素。

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從一枝獨秀到百花齊放 探索電競創新發展模式

GZG取得成功，正為電競產業細分賽道在廣州海珠區取得進一步成功形成示範效應。截至2025年底，海珠區共有遊戲企業超3100家，2025年全年（1-11月）全區遊戲類企業營收突破116.29億元人民幣，按年增長12.43%。GZG的「一枝獨秀」，正為未來的「百花齊放」樹立示範作用。

「我們本來就是廣州的孩子，不是到處漂泊賺流量、拿資本的團隊，我們的根就在廣州。」GZG創始人馮敏輝介紹，2025年年中，在廣州市、區兩級相關部門的溝通指導下，他們看到了廣州對電競產業持續發展的決心，所以毅然決定回到廣州發展：「中國遊戲產業半壁江山都在廣州，電競的根，其實就在遊戲產業裏。廣州一直比較低調，不太宣傳自己，但不代表實力不夠。這次GZG從上海拿回冠軍，其實已經能說明很多問題。」

「廣州」被直接寫進了俱樂部名字裏。GuangzhouGaming——GZG。羊城、麥穗、木棉紅等城市文化元素，也被融入俱樂部LOGO設計中。「很多戰隊是企業冠名，或者做獨立品牌，但我們就是想做第一支完全以城市命名的職業電競俱樂部。」馮敏輝說：「就像足球裏的皇馬（Real Madrid）、巴塞隆拿（FC Barcelona）、曼聯（Manchester United）一樣，希望大家看到GZG比賽，就認識廣州；提到廣州，也知道有這麼一支GZG。」

為什麼廣州能誕生GZG這樣的冠軍戰隊？馮敏輝表示，首先是產業基礎成熟，廣州擁有中國最完整的遊戲產業生態，而電競本身就是遊戲產業自然延伸出來的結果；其次是政策環境，從俱樂部落地，到外援簽證、境外獎金結匯，很多具體問題，都有人協助協調解決；更重要的，或許是廣州這座城市本身的氣質。「其實就是天時地利人和。廣府人做事，講究『細細聲，大大力』。廣州允許你先做小而精。」

據介紹，未來，GZG在競逐更高榮譽的同時，也將全力支持廣東省、廣州市、海珠區電競產業的可持續高質量發展，將拓展分部和青訓體系，優先從粵港澳大灣區挖苗子、孵化拓展更多國內外分部，與多個行業開展合作，為電競與不同產業創造更多合作模式。期望通過與各方合作，探索將傳統電競的「靠獎金贊助生存」發展模式，轉向「城市和隊伍品牌同頻變現+集聚全球電競資源」的雙引擎創新發展模式。