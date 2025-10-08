內地百億私募大佬但斌獲「新身份」入港籍　曾稱在香港佈局全球

據內媒《每日經濟新聞》報道，內地私募大佬但斌近期有了「新身份」，今年8月26日，其投資人信息由「中國」變為「中國香港」，而他也在同一天卸任了東方港灣總經理一職，僅留下經理頭銜。中基協信息則顯示，東方港灣在2025年9月30日提出了出資人變更，目前正在辦理中。

這些變化也引發市場猜測，有分析認為或許但斌將用其新身份更好地進行海外投資、募集資金；至於其卸任總經理職務，或許與公司整體戰略規劃有關。



據天眼查數據顯示，2025年8月26日，東方港灣發生工商信息變更。其中公司出現「投資人變更」事項。但斌身份發生了變化，從中國內地居民身份變為中國香港居民。

同一天，但斌還卸任了東方港灣公司的總經理，只留下了經理的頭銜；目前仍舊是實控人、董事長。另據基金業協會信息，東方港灣目前正在進行出資人變更，提交時間是9月30日，目前正在辦理中。

雖然從東方港灣的股權結構來看，截至目前，但斌持股69%不變，但其個人身份的變更，還是引發市場諸多猜測，比如有助於其進行全球資產配置；至於為何從總經理卸任為經理，或許是但斌計劃放權的前兆，此後將更加聚焦於公司總體發展策略，而具體經營與執行交給新的總經理。

2011年，但斌成立了東方港灣（香港）投資管理有限公司。今年6月13日，但斌參加東方港灣香港辦公室搬遷儀式的時候就表示，從紮根中國，到佈局全球，這不僅是企業發展的里程碑，更是中國資本力量邁向世界舞台的生動寫照。

美股成但斌第一大重倉投資地

2021年至2022年間，但斌旗下產品曾因業績大幅回撤而受到市場的質疑，此後但斌將投資方向轉向美股。2024年，但斌重倉美股被套， 科技股最高被套超30%；如今一年多時間過去，美股屢創新高，但斌堅守的美股科技股也迎來了「深V」反轉。

美股也成為但斌第一大重倉投資地。根據東方港灣海外基金向美國證交會（SEC）提供的數據，2025年二季度末，東方港灣共持有13只美股標的，持股市值合計11.26億美元，較一季度末的8.68億美元顯著上升。

持倉方面，目前其仍以科技龍頭為主。私募排排網統計數據顯示，整體來看，但斌二季度佈局主要圍繞「AI技術、算力設施、AI應用」展開。英偉達（Nvidia）繼續位居第一重倉股，期末持有126.78萬股，且該股二季度股價表現亮眼，上漲45.77%。實際上，自2023年以來，英偉達在東方港灣的美股投資佈局中就承擔著壓艙石的作用，即便經歷股價短期調整，也未影響但斌對其看好。

此外，但斌東方港灣在二季度增持Google，使其成為美股佈局的第二大重倉股。東方港灣旗下海外基金在二季度還新進多只美股，其中Tesla期末持有19.83萬股。

但斌雖然重倉美國科技股，其對A股硬科技亦十分看好。在其近期多篇文章中都有提到，未來AI領域的投資機會不僅僅集中在大型模型本身，還將向各個垂直領域的應用公司傾斜。隨著AI技術的進步，各個應用領域的專注度提高，市場上可能會湧現出多個具有潛力的投資標的。

10月8日早上，但斌在雪球平台轉發文章稱：「英偉達（Nvidia）未來幾年在人工智能領域的收入預期，預計其收入將朝著主權基金和初創企業投資的良好組合方向多元化發展。」10月7日晚間，其轉發文章《摩根士丹利（Morgan Stanley）首席Laura Wang：外資眼中，中國的「核心資產」不是茅台，而是它們》。