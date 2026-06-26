有片｜北京摩天樓｢中國尊｣遭小飛機撞擊　機身殘骸四散大樓冒黑煙

6月26日晚間18點多，北京中信大廈疑似遭到小型飛機撞擊，大廈兩面玻璃破裂，而該小型飛機則機身斷裂，殘骸散落在路面，大樓底層冒出濃煙，樓內人員緊急疏散，目前未有任何官方說法，部分影片已經被下架。



路透社今日（26日）引述目擊者消息報道，北京市中信大廈一帶突然有大批警察進駐，期間，有警員上前干預及阻止途經的市民和遊客向大廈方向拍照。



X平台上有網民稱，該架小型飛機為東時雙悅（北京）通用航空公司的B-12PP飛機，由機長本場空域單飛，17時30分石佛寺機場起飛，17時40分準備返場著陸，但卻偏離航線，飛行監測一直追蹤飛機到北京東五環一帶失去了信號，後續均聯繫不上該架機。

有網民認出墜毀的飛機為B-12PP。（小紅書）

遭飛機撞擊的大廈玻璃碎裂。（影片截圖）

有網民認出墜毀的飛機為B-12PP。（小紅書）

有網民認出墜毀的飛機為B-12PP。（小紅書）

現場員工緊急疏散：

北京中信大廈員工被要求緊急疏散。

由於北京中信大廈位處北京市朝陽區CBD，事發時附近大樓不少辦公的員工都目睹了事情的經過，直呼「飛機掉下來了」，「起火了」，另有一段影片顯示很快就有消防車抵達現場救援。

附近大樓不少辦公的員工都目睹事發經過：

據了解，該棟樓為北京中信大廈是中信集團的總部，高度達528米，為目前北京市最高的摩天大樓。因大樓外觀設計靈感源自古代青銅酒器「尊」，而被稱為「中國尊」，「尊」型外觀有效減少風荷載並提升抗震能力。

北京中信大廈遭小飛機撞擊後樓面玻璃破裂。（影片截圖）

殘骸四散大樓起火冒煙。（影片截圖）

路透：警員阻止路人拍照

路透社引述目擊者消息報道，北京市中心地標、當地最高商業建築「中信大廈」（又稱「中國尊」）一帶，今日突然有大批警察進駐，現場氣氛緊張。

目擊者表示，北京警方今日明顯加強了中信大廈周邊的保安巡邏，並在現場設立防線。期間，有警員上前干預及阻止途經的市民和遊客向大廈方向拍照。

此外，報道引述消息指，大廈附近的部份道路已被警方臨時封鎖，車輛需要繞道而行。目前內地官方尚未就中信大廈周邊加強警力及封路措施發表任何聲明，暫時未知是否與特定活動、安全警報或突發事件有關。

2026年6月26日，北京中信大廈（又稱「中國尊」）疑似遭到小型飛機撞擊， 外牆受損（Reuters）

2026年6月26日，北京中信大廈（又稱「中國尊」）疑似遭到小型飛機撞擊， 外牆受損（Reuters）

2026年6月26日，北京中信大廈（又稱「中國尊」）外牆受損，附近出現多架警車（Reuters）

2026年6月26日，北京中信大廈（又稱「中國尊」）外牆受損，附近出現多架消防車（Reuters）

2026年6月26日，北京中信大廈（又稱「中國尊」）外牆受損，有民眾在附近拍照（Reuters）