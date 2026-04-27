中戰華信集團非法集資314億　16人一審獲刑　主犯劉必安判囚終身

4月27日，長沙市中級人民法院依法公開宣判被告人劉必安等16人集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案。劉必安犯集資詐騙罪成判囚終身，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；其餘15人分別犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪成，判囚5年至15年不等，並罰款。



經審理查明，2014年8月起，劉必安等人在不具備吸收公眾存款資格的情況下，以中戰華信集團有限公司及多家關聯公司名義，通過虛構投資項目、公開虛假宣傳等方式，以還本付息、許諾高額回報為誘餌，向社會公眾募集資金314億餘元（人民幣，下同）。

中戰華信集團董事長劉必安。（微信公眾號＠中戰集團）

大部分集資款用於兌付到期本息、發放員工工資及提成、個人使用和揮霍等，造成集資參與人經濟損失61億餘元。

案發後，辦案機關追繳部分資金、不動產、機動車、購買的公司股權等資產。現追贓挽損工作仍在進行中。追繳到案的資產將在判決生效後依法執行，按集資額比例返還集資參與人。

中戰華信集團董事長劉必安。（搜狐）

法院認為，劉必安等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，造成集資參與人財產損失，嚴重擾亂國家金融管理秩序，應依法嚴懲。根據各被告的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。