廣東清遠女子野外溪谷玩水被急流沖走　身體卡石縫溺亡｜有片

6月25日，一女子在廣東清遠英德市一處野外溪谷玩水時，不慎被急流沖走，身體卡在石縫中溺亡。26日，英德市應急管理局工作人員表示，事發後，多方力量趕到現場救援，最終未能挽回遇險女遊客的生命。目前，當地政府正在處理事故後續工作。



女子玩水被急流沖走，多名驢友冒險施救。（影片截圖）

女子玩水被急流沖走，多名驢友冒險施救。（影片截圖）

女子玩水被急流沖走 多名驢友冒險施救稱拉不動

內媒《極目新聞》報道，事發地位於英德市石牯塘鎮一處名為落龍潭的野外溪谷。據一名親歷者描述，25日下午，一女子和多名驢友在落龍潭玩水，不慎被水流沖走。因溪水湍急，女子被卡在石縫中，身體沉到水面以下，現場多名驢友冒險施救。

一名親曆者稱，為了拉出被卡的女遊客，有幾個人跳入水中幫忙，「但就是拉不動」。（極目新聞）

一名親曆者稱，為了拉出被卡的女遊客，有幾個人跳入水中幫忙，「但就是拉不動」。（極目新聞）

據遊客拍攝的現場影片，有多人在水流兩邊拉起了繩索，兩男子趴在溪水中一塊石頭上，試圖拉起水中的遇險者。當時，遇險的女遊客身體淹沒在水面以下，頭頂已看不見，另有一人正冒險穿過水流去幫忙。

該名親歷者稱，他有兩個朋友參與了救援，「我親眼看到那個女生被沖下去，因水流太急了，我自己也被沖下去了，幸好沒撞到石頭，自救上岸。因為受了傷，我只能在岸邊幫忙拉繩子。」他稱，為了拉出被卡的女遊客，有幾個人跳入水中幫忙，「但就是拉不動」。

當地應急部門：在溪邊設置了禁止玩水提醒

事發後，當地救援人員、警方都趕到了現場。26日，英德市應急管理局一名工作人員表示，落水女子被救起來後已不幸身亡。目前，當地政府正在處理事故後續工作。該工作人員介紹，落龍潭是當地一處野外溪谷，因為風景較好，經常有驢友私自去遊玩。為此，應急部門在溪邊設置了禁止玩水提醒標識，還派了專業的救援人員在周邊巡查。