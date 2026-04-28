崛起中國的真實寫照：小孩子在驅逐艦導彈蓋板玩遊戲

最近一組中國海軍開放日影片火爆網絡。影片顯示，某新型國產大驅邀請居民上艦參觀，幾十個剛上幼兒園的孩子在導彈發射蓋板上蹦蹦跳跳玩遊戲，艦隊官兵不僅沒有阻止，還幫助一些上不去的孩子，提醒孩子們在蹦跳的時候注意安全。



這一幕讓很多中國人倍感温暖，也格外感慨。讓孩子們可以無憂無慮玩耍，這不就是一個國家擁有這些鎮國殺器，搞好國防的意義所在嗎？如果沒有這些鎮國殺器，沒有強大經濟和軍事實力基礎，今天中國的孩子們能有這樣的幸福場景嗎？

想想1840到1945年間的中國，隨便一個列強都可以跑中國圈一塊地，在海岸邊架起幾尊大炮就能讓這個國家的政府嚇破膽，趕緊簽賣國協議。中國的香港、澳門、台灣等就是在那個時候被割讓的。想想那個時候中國孩子們過的人不像人，鬼不像鬼的日子，這一秒活著，下一秒就可能被流彈打死，或因飢餓、瘟疫喪命，或被賣為苦力童養媳。再看看現在一些被侵略國家孩子們在炸彈和死亡恐懼下過得日子，真是無法不讓人感慨。

4月21日，以「上海·海上」為主題的慶祝人民海軍成立77周年艦艇開放活動，在上海港國際客運中心碼頭舉行。海軍阜陽艦、海軍千島湖艦懸掛滿旗，迎接各界群眾登艦參觀。（新華社）

4月21日，在上海港國際客運中心碼頭舉行。海軍阜陽艦、海軍千島湖艦懸掛滿旗，迎接各界群眾登艦參觀。（新華社）

一兩百過年過去了，這個世界的本質一點沒變。仍然是弱肉強食，是誰的拳頭大誰有理。但是中國變了。中國的獨立、發展、崛起和強大，改變了14億中國人的命運，也改變了外部世界與中國打交道的邏輯。

而中國今天的這一切，這些孩子們可以體驗的美好生活，不是突然冒出來的。是幾代、十幾代中國人，在戰爭年代，在建設年代，奮鬥犧牲換來的。過去一兩百年，即便在歷史最黑暗的日子裏，中國人也從未絕望，從未失去對未來的美好夢想。一代代中國人傳承這種民族精神，硬是逆天改命，把一個貧窮、落後到誰都可以上來踩一腳的國家，變成了世界第二大經濟體。一個在各方面實力足以令世界震撼的國家。

今天，誰還敢像八九十年前、像一百多年前那樣欺壓中國？誰還敢侵略中國？今天中國的孩子們，還用哭著喊著、驚慌失措躲天上的飛機炸彈，躲四處燒殺搶掠的流氓軍閥和土匪惡棍嗎？那樣的日子真是一去不復返了。

解放軍第六代隱身戰機圖。

需要指出的是，中國發展起來後，沒有搞對外入侵。也沒有像美國、俄羅斯等流氓國家那樣稱王稱霸，對外擴張。中國就好好的發展自己，增強自己的力量，讓別人不敢再侵略欺負，不敢再生非分之心。中國的目標是讓孩子們可以永遠過無憂無慮的日子，讓中國人不再遭貧窮和欺辱，讓每個人都能過上好日子，不是為了去欺負別人。

雖然中國今天仍有很多不如意的地方，社會公平公正仍存問題，普通人過得仍然很辛苦，尤其這幾年經濟下行導致居民社會就業、收入和支出等壓力極大，社會心氣受挫，消費低迷，但從整體數據和歷史維度看，國家仍在發展進步，從橫向對比的角度看，成就仍然很了不起。

4月23日，駐青島海軍部隊在海軍英雄廣場舉行致敬人民海軍英雄儀式。（新華社）

這就對中國提出了要求，一方面，要看到問題，敢於正視不迴避問題，必須把中國建設的更好，保持住繼續發展的勢頭，解決好人們關切的經濟與民生問題，把幾代十幾代中國人接力奮鬥事業更推向前進。

一方面，也要在困難中保持信心，不要陷入沮喪情緒。要看到光明前景。就算今天中國面臨一些困難，和幾十年前、一百多年前相比，這些困難算什麼呢？幾十年、一百年前中國那麼苦，那麼黑暗都能闖過來。今天這點困難算什麼？更何況，今天中國擁有經濟基礎比幾十年前、上百年前強多了，克服困難的工具也多多了。只要上下同心，直面並解決問題，方法得當，相信沒有克服不了的困難，沒有中國人過不去的火焰山。