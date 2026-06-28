有片｜傳合肥擬在多個屋苑旁建垃圾站 逾百人堵路抗議與警爆衝突
撰文：許祺安
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網傳安徽合肥市計劃在北二環與板橋河交口興建大型垃圾中轉站，由於選址鄰近多個住宅區及學校，引發居民強烈不滿。逾百名居民27日晚上前往現場堵路抗議，與警方爆發激烈推擠，導致當地交通癱瘓逾兩小時。
不滿選址鄰近學校、屋苑 百人堵路抗議
據網傳「緊急告知書」顯示，涉事垃圾中轉站選址位於北二環與板橋河交口西北側，佔地約63畝（4.2公頃），規劃日處理量達2000噸。周邊直徑1公里範圍內覆蓋三間小學、近20個住宅區，涉及師生約4000人、居民近十萬人次。
通知書顯示，該選址距離昊天園、興海苑等屋苑不足300米，未達國家強制規範所要求的800米衛生防護距離。項目公示期原定至2026年7月2日。
網傳影片顯示，27日晚，逾百名居民陸續前往北二環昊天園北門附近集結，高呼「抗議」口號並直接堵塞馬路。另一則現場影片顯示，大批警員進場組成「人牆」與抗議群眾對峙，雙方其後爆發激烈推擠，與此同時北二環交通一度完全癱瘓，持續逾兩小時。
當地區長赴現場宣佈項目取消
網傳廬陽區區長楊丙紅深夜趕赴現場，手持擴音器當眾宣佈取消垃圾站項目，呼籲居民解散回家，現場隨即傳出歡呼聲。隨後，合肥市公安局副局長陳發利亦當面保證項目已取消。
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網傳廬陽區區長和合肥市公安局副局長當眾宣布取消垃圾站項目（點擊觀看影片）：
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