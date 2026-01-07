地盤工限制外出被迫吃貴價飯抗議？　警方澄清：嫌大門太遠想爬牆

福建廈門有大批建築工人不停搖晃圍欄，大喊「我們要出去吃飯」的影片在網上流傳，引發網民關注。有知情者稱，工人被限制只能在地盤的飯堂用餐，但價格偏高。

1月5日，警方回應稱，並未限制工人的人身自由，是他們嫌大門遠不願走，「非要爬牆出去」。



《大風新聞》消息，一段9秒的影片顯示，事發時間在夜晚，一處空曠建築物的白熾燈下，一群人被圍欄圍着，他們有人帶頭盔，有人身穿建築地盤的工作服，一起搖晃着封閉的圍欄，大喊「我們要出去吃飯」。

另一段15秒的影片顯示，被困在圍欄的人有男有女，都朝圍欄外望着。其中一名男子戴着頭盔，衣服上寫有「中建一局鋼結構班組」字樣。

工人一起搖晃着封閉的圍欄，大喊「我們要出去吃飯」。（大風新聞）

有知情網民稱，此事發生在福建廈某知名公司項目部，建築方為中國建築一局（集團）有限公司（下稱中建一局），「限制農民工外出吃飯，要求在食堂內部吃飯，裏面的飯既貴又不好吃。」

廈門市住建局建築業的工作人員稱，目前尚未掌握到該影片中的情況，也沒有人向他們反映過此事。中建一局的工作人員回應稱，已記錄情況並反映給公司相關部門。

工人衣服上面寫有「中建一局鋼結構班組」字樣。（大風新聞）

《瀟湘晨報》報道，此事發生於福建廈門翔安區新圩鎮中建一局的高性能鋰電池基地建設項目。1月5日，轄區新圩派出所的工作人員表示，沒有限制工人的人身自由，地盤有大門，所有人員規定要從大門口出入，但工人嫌大門遠不願走，「他有門不走，非要爬牆出去」。