曾吃牛糞抗議美牛進口　民進黨朱政騏涉共諜案被指收2萬偷拍機密

民進黨台北市中山大同選區議員參選人朱政騏2日傳出因涉共諜案，違反台灣洩密罪遭起訴並求刑5年。



台媒報道指，朱政騏疑遭中共黨政王姓人士吸收，涉嫌利用擔任民進黨籍立法委員何志偉、台北市議員鍾珮玲特助機會，在立法院拍攝何志偉辦公室機敏資料，以手機傳送給陸方，獲取2萬元人民幣報酬。



民進黨台北市中山大同選區議員參選人朱政騏。（朱政騏臉書）

民進黨台北市中山大同選區議員參選人朱政騏。（朱政騏臉書）

朱政騏稱，對於檢方起訴的內容沒有意見，會全力配合司法程序，相信司法會有公正的審判，他強調，「沒有洩漏國家機密，沒有出賣台灣的國家利益，支持《國安法》嚴格執法，國家安全沒有灰色空間，這是他一貫的立場，他沒有洩漏國家機密，沒有出賣台灣的國家利益，更沒有犯罪所得。」

值得關注的是，這並非民進黨首次爆出共諜案。2025年，4名前民進黨黨工因向中國大陸泄露國家機密，被認定違反了《國家安全機密保護法》，4人都被判刑。

台北市長蔣萬安今日（4月2日）出席活動也被問及怎麼看待民進黨內部又有人涉共諜案，蔣萬安則回應稱，「整天喊抗中保台，卻一直在養共諜就是民進黨。」

民進黨台北市中山大同選區議員參選人朱政騏。（朱政騏臉書）

曾因抗議美牛進口吃牛糞爆紅 今年首批戰袍參選市議員

朱政騏為社運人士，被稱為「牛糞博士」，曾任民進黨台北市黨部執行長、立法委員何志偉特助、台北市議員鍾珮玲特助，現任「台灣新動力智庫」執行長，為民進黨綠色友誼連線成員，妻子為台北市大同區隆和里里長。

台媒整理他的經歷，2009年是朱政騏是台大社會所博士生，為抗議馬英九政府開放美國牛肉進口，他在YouTube上公布一支「我吃牛糞，我抗議！」影片，影片中先赴陽明山擎天岡採集牛糞，並直接試吃，再到總統府前大吃「牛糞漢堡」，被外界稱為「牛糞博士」因而爆紅，爭議行為引起兩極評價。

之後，朱政騏多次在民進黨內尋求參選機會，曾爭取台北市議員初選失利，過去也曾有消息傳出有機會參選台北市立委、當「刺客」挑戰國民黨立委賴士葆，不過都沒有真正的參選。終於今年（2026年）3月12日，他在民進黨台北市議員第四選區（中山、大同）的初選民調中出線，卻立即爆出共諜案，民進黨研議撤銷提名資格，並開除黨籍。