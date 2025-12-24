01連線│長沙屋苑限制送餐爆衝突　大批外賣騎手深夜繞圈鳴笛抗議

在12月22日，長沙市嶽麓區梅溪湖的合能璞麗小區因外賣配送問題發生衝突，並最終演變為持續至次日凌晨的外賣員抗議事件。當地警方介入處置，目前官方尚未就此事發表任何聲明。



當地外賣員在接受《香港01》記者採訪時表示，衝突起因是該小區禁止騎手騎電單車進入送餐，且存在對不同平台騎手區別對待的情況。



外賣員與保安爆發肢體衝突

當地外賣員張先生在接受《香港01》記者採訪時表示，事發地是長沙市梅溪湖合能璞麗小區，12月22日下午，一名淘寶閃購外賣的外賣員因欲送餐進入小區時被保安攔下，當外賣員試圖強行進入時，雙方爆發肢體衝突。

監控畫面顯示，外賣員將保安撞倒，亦有網民表示該保安疑似「碰瓷」。

隨後該段衝突影片被上傳到外賣員群組後，短時間內就吸引了大批外賣員趕到現場支援，人數估計至少有上百人，但不久便被驅散。

據張先生描述，這一片小區基本都不給騎手騎電單車進入送餐，合能璞麗又是最嚴格的。據了解，該小區要求騎手必須在門口停車，改為推車進入或步行進入完成配送，此舉易導致配送超時，因此該小區已被諸多騎手拉入黑名單。

網傳的該小區業主群內，有業主將涉事的外賣騎手稱為「地痞」（抖音網民＠灿委的喜欢）

外賣員：盒馬和山姆可以進，我們為什麼不行？

此外，該小區還時常有區別對待的情況出現，「業主騎電單車可以自由進出我能理解，但盒馬和山姆的外賣員也可以自由進入，為什麼我們（美團、京東以及淘寶閃購）不行？這又不是什麼高端小區。」張先生在接受採訪時表示。

小區外景（高德地圖圖片）

同日晚上再爆衝突 騎手繞圈鳴笛抗議

22日當晚，該小區再次發生美團外賣員送餐被阻事件，引致大規模抗議。

X平台上的影片顯示：各家外賣平台的騎士聚集在小區前的十字路口，騎著電單車在馬路中間繞圈，不斷按喇叭、閃大燈，並集體高喊「道歉」；大批外賣員對著小區管理處大叫「出來啊，快啊」、「躲什麼」甚至有人高喊「Ｘ你媽」。

隨著抗議規模不斷擴大，當地警方派出大批特警和民警到場處理。據張先生描述，感覺整個嶽麓區的警力都來了。

截至23日，該小區周邊仍有大量警力（X平台）

直到23日凌晨，現場仍聚集大批外賣員，至23日早上7時許仍未散去。

截止發稿，各大外賣平台均暫停了該小區的外賣配送服務。有該小區業主在社交平台發文稱受到波及，目前無法點外賣。

長沙2023年曾爆類似爭議

據了解，長沙曾不止一次因外賣員不能進入小區而出現抗議事件。據觀察者網報道，2023年10月24日，長沙一名門衛保安不讓外賣員進小區，推搡外賣員，大量騎手趕來聚在小區門口進行抗議。

2023年10月，長沙一名門衛保安不讓外賣員進小區起爭執，引發大量騎手趕來聚集，最終警方介入。（椒點視頻）

一個月前發通知：解決網約配送員「進門難」問題

值得注意的是，就在合能璞麗小區示威事件發生約一個月前，湖南省多個部門剛剛聯合印發《關於加強新就業群體友好場景建設的通知》，其中明確要求切實解決網約配送員「進門難」等實際問題，並特別提出要「清查帶有『禁止外賣員進入』等字樣的標識標牌，推動修訂不合理配送限制條款」。