金價暴漲│杭州女買｢中國黃金金條｣　15年後測出不含黃金全是銅鋅

綜合內媒報道，2011年，駱女士在杭州西湖銀泰的中國黃金櫃枱，花費12000元（人民幣，下同）購買了兩根20克的投資金條，一直在櫃枱存放至今。由於金價暴漲，駱女士在今年想將金條換成金鐲子，但檢測後發現所謂金條不含一點黃金，全是銅、鋅等雜質。



杭州上城區市場監管局透露，當時的銷售商早已被限制高消費，又被列入經營異常名錄。中國黃金品牌方則回應稱，需要上報反饋。



駱女士。（1818黃金眼）

駱女士購買的黃金。（1818黃金眼）

15年前購入金條被查出全是銅、鋅雜質

2011年1月26日，駱女士在杭州西湖銀泰的中國黃金櫃枱，購入了2根20克的投資金條，花費12000元。發票顯示，賣家是杭州銀西百貨有限公司。這兩根金條也被一直存放在櫃枱。

駱女士購物發票。（1818黃金眼）

駱女士購買的黃金。（1818黃金眼）

今年黃金價格暴漲，駱女士便想將金條換成金鐲子。但檢測發現，這兩根標註20克的金條，實際上只有約9克，且經光譜儀檢測，裏面一點黃金都沒有，全是銅、鋅等雜質。

駱女士購買的黃金。（1818黃金眼）

市監局：當年的銷售商已被列入經營異常名錄

西湖銀泰回應事件稱，他們只負責出租場地，當年的中國黃金櫃枱和現在的已經不是一家公司。駱女士則認為，她是因為銀泰的品牌才買的金條，認為商場應該賠償損失。以現在的金價計算，40克金條本該值52000元。

銀泰百貨。（1818黃金眼）

駱女士購買的黃金。（1818黃金眼）

杭州信訪局表示，駱女士表示無法核實涉舉報商品是否為當時銷售的商品，現有證據也無法認定為當時所銷售的商品，也無法對該商品予以核實。

據杭州上城區市場監管局消息，2011年的銷售商是浙江中金黃金飾品銷售有限公司，這家公司早已被限制高消費，2022年就因找不到經營場所被列入經營異常名錄，電話也打不通。

中國黃金品牌方則表示「需要上報反饋，會有專人聯繫」。