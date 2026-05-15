印假期刊收錢發表論文斂財2800萬　四川警方掀黑色產業鏈13人獲刑

一篇在「學術期刊」上發表的論文被認定為偽造，背後竟隱藏一條橫跨多省的非法經營鏈條。

5月13日，四川雅安市公安局公布，由該局偵辦的「2024.4.23非法經營案」近日塵埃落定，主犯吳某及其犯罪團夥「借殼」高校期刊，在全國範圍內招攬急需職稱晉升的受害者，收取高額「版面費」後印製假期刊。吳某犯非法經營罪成獲緩刑3年半，其餘12名犯罪團夥成員分別受到相應法律處罰。



假期刊倉庫。（雅安公安）

雅安市公安局介紹，2024年4月，醫療工作者郭某為晉升職稱急需發表醫學論文，遂輕信他人可走內部快速通道代辦論文發表，先後向涉案疑犯轉賬16500元，隨後收到一本印有其論文的學術期刊。當郭某持期刊申報職稱時，卻被認定論文及期刊均為偽造，她聯繫正規期刊編輯部後，獲對方確認從未刊發過相關文章。

警方接報後展開初步核查，發現涉案期刊印製精良、外觀與正規刊物幾乎無差別，但刊發的論文均未經過學術審核，在沒有期刊發行許可的情況下，自行偽造論文內容、印刷假期刊，以收取高額「版面費」為手段大肆斂財。

辦案民警研判，這並非單一詐騙個案，背後暗藏組織嚴密、跨區域作案的非法經營團夥，隨即成立專案組徹查。

涉案人員落網。（雅安公安）

由於涉案人員分散多地、作案手法隱蔽、資金往來多借用親友賬戶流轉，偵查難度極大。專案組運用現代偵查技術與信息化研判手段，梳理核查30餘萬條轉賬數據、3萬餘條物流信息，輾轉多省調查，逐步摸清以吳某為首、覆蓋多省的非法經營犯罪團夥的組織架構、作案流程、資金流轉模式和人員聯絡方式。

該團夥分工明確，專人負責在網上招攬有職稱論文發表需求的「客戶」、編輯排版偽造論文、假冒正規期刊刊名刊號印刷、快遞郵寄交付，形成一條「招攬客戶—收取版面費—偽造論文—印刷假刊—郵寄送達」的完整黑色產業鏈。

涉案資金。（雅安公安）

經查，2021年2月起，吳某通過發展下級代理的方式，與有醫療、教育等職稱晉升需求、需要在期刊上發表論文的「作者」聯繫，收取每人數千至數萬元不等的「版面費」。

吳某名下雖註冊文化公司，卻無出版物出版、發行資質。2021年12月，吳某以其文化公司名義，與某大學期刊雜誌社簽署一份協議。該協議僅針對某會議內容的收集、整理，明確不包含出版、印刷、發行業務。然而，吳某及其團夥將收到的「論文」進行編輯排版，然後冒用該雜誌社的全部標識，非法出版發行假學術期刊。印刷後再快遞郵寄給下級代理或直接寄給「作者」。

犯罪團夥印製假期刊斂財。（雅安公安）

經查，自2021年2月至2024年案發，吳某及犯罪團夥非法經營數額共計2837.1萬元，扣除部分未實際收取的版面費及約3年6個月的經營成本後，其違法所得高達2605.6萬元。

2024年6月，警方在多省同步收網，拘捕13名涉案疑犯，現場查扣9000餘冊非法經營期刊，同時扣押涉案資金2300餘萬元，以及其他作案設備、客戶台賬、排版文件等大量關鍵證據。

涉案人員落網。（雅安公安）

由於查扣的9000餘冊非法經營期刊中真假混雜，辦案人員既要逐本翻閱核查出版物版式、版權信息、刊期編號，又要對照國家正規出版物備案名錄逐一比對甄別，細致篩查有無偽造刊號、私自印刷、非法刊印等違規情形，固定犯罪證據。

2025年12月，法院對該案作出一審判決，主犯吳某因犯非法經營罪、情節特別嚴重，鑑於其歸案後如實供述、自願認罪認罰，被判囚2年半，緩刑3年半，並罰款。其餘12名團夥成員也分別受到相應法律處罰。