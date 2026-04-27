老伴離世太孤獨　江蘇七旬翁買假證染髮求職　民警識破予行政處罰

江蘇一名老翁近日到派出所申請辦理務工所需的戶籍證明時，民警發現其身份證印刷字體有異，且行動舉止遲緩，核查後驚覺是假證，且其真實年齡已70多歲。

經詢問，老翁交代他因老伴離世，在家中百無聊賴，欲打工令生活更充實，於是花錢買張「減齡」假身份證，更特意染黑頭髮。民警了解情況後，對他作出普法教育和批評，並依法予以行政處罰。



江蘇廣電總台城市頻道《南京零距離》報道，一名老翁近日到鎮江句容市公安局華陽派出所綜合服務窗口，想申請辦理務工所需的戶籍證明。民警在核對身份信息時，發現其身份證的印刷版本、字體與制式不符，且他的行為舉止有些遲緩，步履蹣跚。

老翁手持假身分證到派出所申請戶籍證明。（影片截圖）

經進一步核實，民警發現該老翁的實際年齡比身份證顯示的年齡整整大8歲，其持有的身份證為偽造。為防止背後存在其他隱情，民警以「需進一步核驗信息」為由穩住他，並將他帶到詢問室等待。

經詢問，該老翁承認其今年已70多歲，因為老伴已去世，他在家中百無聊賴，想打工充實生活，但擔心年齡較大難找工作，於是通過非法渠道花費300元（人民幣）辦理一張「減齡」身份證。為顯得更年輕，他還特意將頭發染黑，試圖在求職時蒙混過關。

民警發現身份證印刷字體有異。（影片截圖）

民警對老翁作出普法教育，指出偽造、變造身份證件屬於違法行為，不僅嚴重擾亂社會管理秩序，也可能給自身就業、生活帶來更大風險。鑑於其行為已違反《居民身份證法》相關規定，公安機關依法對其予以行政處罰。