台音樂人屠穎廣州酒店摔倒亡　家屬控酒店「到場先拍照而非救人」

台灣資深音樂人屠穎曾獲得金曲獎最佳編曲獎，曾為周華健、張學友、王菲等天王天后編曲，豈料在去年11月1日，屠穎在廣州齊豫演唱會準備期間，因跑步發生意外離世。



摔倒意外發生約半年後，屠穎家屬與滾石唱片等公司發出聯合聲明，詳列7點缺陷，要求萬豪集團與旗下「廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店」公開道歉。



資深音樂人屠穎今日（1日）驚傳離世消息，終年62歲。（Facebook圖片）

去年11月1日，屠穎在廣州齊豫演唱會準備期間，因跑步發生意外離世。（微博@滾石唱片）

跑步機跌倒意外猝逝

據《封面新聞》報道，去年11月1日傍晚，中國台灣製作人陳子鴻發文稱，華語樂壇重量級編曲大師、編曲家屠穎去世。

當天下午3時，齊豫「風采依舊·在」廣州演唱會發佈緊急公告，表示「因團隊成員突發意外，原定於2025年11月1日在廣州中山紀念堂舉辦的齊豫廣州演唱會無法正常舉行」，「經與各方緊急協商並慎重評估，我們決定本場演出延期。」隨後有消息指出，「團隊成員」正是著名音樂人屠穎。

齊豫「風采依舊·在」廣州演唱會。（屠穎FB）

11月2日上午7：50，黃安在微博透露著名音樂人屠穎去世的原因：在酒店跑步機上跑步時摔跤，頭部撞擊地面，顱內出血去世。

在酒店跑步機上跑步時摔跤，頭部撞擊地面，顱內出血去世。11月2日上午7：50，黃安在微博透露著名音樂人屠穎去世的原因：在酒店跑步機上跑步時摔跤，頭部撞擊地面，顱內出血去世。（屠穎FB）

資料顯示，越秀福朋喜來登酒店位於白雲新城核心地帶與廣州地鐵2號線白雲文化廣場站相連，毗鄰廣州白雲國際會議中心、大型綜合購物中心及甲級寫字樓。

越秀福朋喜來登酒店。（網絡圖片）

時隔半年家屬怒列飯店7大缺失：「到場先拍照而非救人」

6月29日，滾石唱片發布關於屠穎不幸事件聯合聲明，聲明中詳列7點缺陷，要求萬豪集團與旗下「廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店」公開道歉。

聲明中提到7大項缺陷與疏失，屠穎家屬質疑，現場健身房地板沒有良好緩衝，也沒有配置AED設備，甚至事發後第一位到場的竟是毫無應變能力的實習生。

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另外，後續2名酒店人員緩步來到健身房，也讓家屬質疑處理態度不佳，更扯的是酒店人員看到屠穎倒臥血泊中，卻是先拍照存證，沒有馬上協助急救，甚至還又離開現場。家屬質疑，酒店急救全程沒採用止血措施，赴醫院時也未派人陪同，缺乏基本責任擔當。

因此，他們強調在表達最深切哀悼與不捨的同時，希望藉由此事，要求「萬豪集團」與旗下「廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店」盡最大努力採取有效措施避免類似悲劇再次發生，並應向屠穎老師及其家屬摯友作出公開誠摯道歉，更希望酒店行業的設施與安全管理得到應有的重視。

曾為張學友王菲編曲代表作無數

公開資料顯示，屠穎出生於1963年，自1987年出道以來，參與製作的華語流行音樂作品超過兩千餘首。屠穎曾在1990年憑《我是個不喜歡熱鬧的人》榮獲金曲獎最佳編曲人獎，2003年獲得香港TVB8金曲獎最佳編曲。

資深音樂人屠穎去年11月驚傳離世消息，終年62歲。（Facebook圖片）

他曾與劉德華、張學友、王菲、張信哲、張惠妹、辛曉琪等合作無間，代表作包括張學友的《情書》、《忘記你我做不到》、劉德華的《每次醒來》、張信哲的《過火》、王菲的《天空》、辛曉琪的《味道》、張惠妹的《夢見鐵達尼》、莫文蔚張洪量的《廣島之戀》、李玟的《Di Da Di》、楊丞琳的《曖昧》、《左邊》等等。