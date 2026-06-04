竹聯幫創幫元老吳功病逝終年77歲　｢香港西餐廳之戰｣開霰彈槍成名

橫跨影壇與江湖兩個時代的資深電影人、竹聯幫創幫大老之一的吳功，4日因癌症辭世，終年77歲。家屬透露，他選擇停止治療返家休養，在親人陪伴下平靜走完人生最後旅程，唯一未竟心願，是未能親眼等到申請中的金馬獎終身成就獎結果出爐。



導演兼演員吳震亞表示，父親與家人對生命課題始終抱持豁達態度，因此在病情惡化後決定不再接受積極治療，而是返家靜養。家人一路守候在旁，陪伴他度過最後時光。不過，原本家屬今年已著手替父親爭取金馬獎終身成就獎，除完成相關申請程序，也已向多個電影團體取得推薦文件，最終仍未能如願見證那一刻。

吳功。（圖/家屬提供）

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回顧吳功的一生，早年曾是竹聯幫創幫元老之一，在幫派圈內有「蜈蚣」的稱號。當年竹聯幫重要成員多有專屬代號，例如陳啟禮被稱為「旱鴨子」，張安樂則有「白狼」之名，而吳功因作風剽悍、善於作戰，在組織中被視為重要戰力。

不少熟識人士形容，吳功行事果決，往往以最直接的方式解決衝突。其中最廣為流傳的戰役，莫過於被視為竹聯幫發展轉折點的「香港西餐廳事件」。（編按：竹聯幫成員陳啟禮（後來的總堂主）1968年在台北開設「香港西餐廳」，與牛埔幫爭地盤爆發衝突，被稱為「香港西餐廳事件」）

當年在陳啟禮帶領下，竹聯幫少數成員與牛埔幫爆發衝突。根據相關說法，吳功當時持霰彈槍開火，被視為竹聯幫歷史上的重要象徵事件，也被認為代表幫派從刀棍械鬥逐步走向槍械時代。2007年陳啟禮病逝時，吳功亦名列扶棺元老之列。

除了江湖背景，吳功對電影事業投入極深。他創立群龍國際電影公司，曾於台灣電影產業蓬勃發展時期活躍於西門町地區，參與製作多部作品。其中，以已故喜劇演員許不了生前最後主演的《小丑與天鵝》最為人熟知。導演朱延平曾回憶，當年只要是許不了搭配其執導的作品，幾乎就是票房保證，因此深受市場青睞。

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步入晚年後，吳功仍未離開電影圈，持續投入產業推動工作，並曾擔任台灣電影製作發展協會理事長，致力促進電影交流與發展。即使罹患癌症進入晚期階段，他依舊關心創作進度，經常閱讀放大字體的新片企畫內容，親自檢視細節。而根據其真實經歷改編的電影《香港西餐廳》，目前也仍在籌備推動當中。

吳功的離世，不僅象徵台灣電影界失去一位資深推手，也讓見證台灣幫派與影壇變遷的一段歷史再添句點。

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